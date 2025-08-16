「到台灣找出路！」攜子駕橡皮艇福建直闖桃園觀音 雲南農民工被起訴　　

大陸雲南籍男子宋元坤今年5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著未成年兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息一晚，翌日向大園警方求助，桃園地檢署訊後聲押獲准。父子倆測謊查無國安因素入台事證，近日依違反入出國及移民法罪嫌起訴。宋子則由桃園地院少年法庭處理中。

起訴指出，來自雲南農村41歲工人宋元坤有感生活不易，於是計畫帶著學美髮的17歲長子「到台灣找出路」，2025年5月15日清晨6時，宋家父子自距離我國海岸約68海浬的福建省平潭縣君山鎮某處不詳海岸，利用大陸拼多多購物網所買的充氣式橡皮艇懸掛馬力船外機的小艇，在海上航行。

宋男指出，父子倆行駛11小時又30分鐘後，於當天下午5時30分抵達我國桃園市觀音區觀塘液化天然氣廠旁的沙灘，利用偷渡方式非法入境我國，父子倆上岸後，曾到附近OK便利商店吃完晚餐後，返回沙灘過夜，直到16日上午一路問，走了近40分鐘於上午8時向桃園市警察局大園分局觀音分駐所求助，偷渡入台事件才曝光。

警方立刻通知海洋委員會海巡署北部分署第八案巡隊，將宋家父子帶回上岸的沙灘，現場扣得充氣式橡皮艇、舷外機、腳踩打氣桶、汽艇維修工具零件、頭燈、盥洗用具、3個總計70公升油桶用剩40.5公升汽油，手機、新台幣現金2410元、手機、銀聯卡等物品。

檢方認為，宋男涉犯入出國及移民法第74條未經許可入國罪，且其為成年人，與未成年子共犯，依兒童及少年福利與權益保障法第112條規定，建請法院加重其刑。查扣物品除了中華人民共和國機動車駕駛證和中華人民共和國居民身分證外，其他物品多為非法入境所準備或使用工具，依法聲請沒收；目前宋男仍羈押於桃園看守所，宋子則由少年法庭另案處理。

據悉，宋姓工人僅憑著「台灣是富庶寶島」印象，毅然決然帶著從事美髮的兒子來台就學，同時希望找到新出路，於是從雲南農村到福建沿海，利用拼多多網站下單購買橡皮艇寄到福建取貨，抵台當晚在OK便利商店以銀聯卡提款吃晚餐，隔天早上才投案。