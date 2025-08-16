快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

「到台灣找出路！」攜子駕橡皮艇福建直闖桃園觀音 雲南農民工被起訴　　

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

大陸雲南籍男子宋元坤今年5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著未成年兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息一晚，翌日向大園警方求助，桃園地檢署訊後聲押獲准。父子倆測謊查無國安因素入台事證，近日依違反入出國及移民法罪嫌起訴。宋子則由桃園地院少年法庭處理中。

起訴指出，來自雲南農村41歲工人宋元坤有感生活不易，於是計畫帶著學美髮的17歲長子「到台灣找出路」，2025年5月15日清晨6時，宋家父子自距離我國海岸約68海浬的福建省平潭縣君山鎮某處不詳海岸，利用大陸拼多多購物網所買的充氣式橡皮艇懸掛馬力船外機的小艇，在海上航行。

宋男指出，父子倆行駛11小時又30分鐘後，於當天下午5時30分抵達我國桃園市觀音區觀塘液化天然氣廠旁的沙灘，利用偷渡方式非法入境我國，父子倆上岸後，曾到附近OK便利商店吃完晚餐後，返回沙灘過夜，直到16日上午一路問，走了近40分鐘於上午8時向桃園市警察局大園分局觀音分駐所求助，偷渡入台事件才曝光。

警方立刻通知海洋委員會海巡署北部分署第八案巡隊，將宋家父子帶回上岸的沙灘，現場扣得充氣式橡皮艇、舷外機、腳踩打氣桶、汽艇維修工具零件、頭燈、盥洗用具、3個總計70公升油桶用剩40.5公升汽油，手機、新台幣現金2410元、手機、銀聯卡等物品。

檢方認為，宋男涉犯入出國及移民法第74條未經許可入國罪，且其為成年人，與未成年子共犯，依兒童及少年福利與權益保障法第112條規定，建請法院加重其刑。查扣物品除了中華人民共和國機動車駕駛證和中華人民共和國居民身分證外，其他物品多為非法入境所準備或使用工具，依法聲請沒收；目前宋男仍羈押於桃園看守所，宋子則由少年法庭另案處理。

據悉，宋姓工人僅憑著「台灣是富庶寶島」印象，毅然決然帶著從事美髮的兒子來台就學，同時希望找到新出路，於是從雲南農村到福建沿海，利用拼多多網站下單購買橡皮艇寄到福建取貨，抵台當晚在OK便利商店以銀聯卡提款吃晚餐，隔天早上才投案。

針對宋男來台目的是否有刺探軍情等不法，檢方對宋家父子倆分別進行測謊，結果都通過，顯示並非想要刺探，也沒有宣示主權之意，同時也因為沒多餘的錢只好向警方自首。

雲南籍男子宋元坤攜未成年兒子今年5月15日駕橡皮艇抵桃園觀音沙灘，翌日早上8時向警方求助，桃園地檢署依違反入出國及移民法案起訴，17歲宋子則由桃園地院少年法庭處理中。圖／讀者提供
雲南籍男子宋元坤攜未成年兒子今年5月15日駕橡皮艇抵桃園觀音沙灘，翌日早上8時向警方求助，桃園地檢署依違反入出國及移民法案起訴，17歲宋子則由桃園地院少年法庭處理中。圖／讀者提供

桃園地檢署

延伸閱讀

國際科技大廠計畫桃園設AI算力中心 高層拜會張善政

小宅熱銷！新北市五區入10大熱賣區 小坪數交易王在桃園這區

桃園設Al中心張善政：政府喊缺電可理解 若干年後還缺電 難以令人接受

雲南迪慶、新疆伊犁火了 特色小城民宿獲外國遊客青睞

相關新聞

「到台灣找出路！」攜子駕橡皮艇福建直闖桃園觀音 雲南農民工被起訴　　

大陸雲南籍男子宋元坤今年5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著未成年兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息一晚，...

影／高雄男投宿摩鐵叫不醒 警消救人卻發現毒品

高雄廖姓男子投宿汽車旅館，逾時未退房，房務人員敲門也沒回應，擔心他出事，報警進房。警、消竟發現桌上有毒品，逮捕他移送法辦...

「兩津勘吉」上網販毒 高雄警扮哆啦A夢抓人

高雄警方追查青少年涉毒品案，發現毒販化名卡通「烏龍派出所」人物名稱「兩津勘吉」，在網路販毒，也用卡通人物「哆啦A夢」滲透...

吳淑珍昏倒 一度失去呼吸心跳

前總統陳水扁的妻子吳淑珍昨天下午在台南東區住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，經消防人員線上指導看護心肺復甦術，隨後由...

中信反毒基金會 籲當拒毒勇者

中國信託反毒教育基金會（中信反毒基金會）以「預防教育」與「降低再犯」為兩大主軸，十年間辦理超過兩千六百場反毒宣導活動，逾...

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

前總統陳水扁夫人吳淑珍今下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，進入急診後恢復意識，隨後傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。