「兩津勘吉」上網販毒 高雄警扮哆啦A夢抓人
高雄警方追查青少年涉毒品案，發現毒販化名卡通「烏龍派出所」人物名稱「兩津勘吉」，在網路販毒，也用卡通人物「哆啦A夢」滲透群組，與他接洽，查獲呂姓男子涉案，搜出毒品，將這名兩津勘吉移送法辦。
高雄市警少年隊在暑假期間，過濾少年關懷系統通報資料，發現疑有青少年在網路向綽號「兩津勘吉」的毒販購買第三級毒品K他命，才成立專案小組要揪出這名津勘吉。
員警突發奇想，也同利用卡通人物「哆啦A夢」名稱滲透誘捕，8月14日與「兩津勘吉」約在高雄市岡山區碰面。
不久，呂姓男子（26歲）出面，員警立刻出示身分，持拘票、搜索票，搜索呂男在附近的租屋，查獲K他命10餘公克、電子磅秤、手機、K盤等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
