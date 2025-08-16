快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

「兩津勘吉」上網販毒 高雄警扮哆啦A夢抓人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方追查青少年涉毒品案，發現毒販化名卡通「烏龍派出所」人物名稱「兩津勘吉」，在網路販毒，也用卡通人物「哆啦A夢」滲透群組，與他接洽，查獲呂姓男子涉案，搜出毒品，將這名兩津勘吉移送法辦。

高雄市警少年隊在暑假期間，過濾少年關懷系統通報資料，發現疑有青少年在網路向綽號「兩津勘吉」的毒販購買第三級毒品K他命，才成立專案小組要揪出這名津勘吉。

員警突發奇想，也同利用卡通人物「哆啦A夢」名稱滲透誘捕，8月14日與「兩津勘吉」約在高雄市岡山區碰面。

不久，呂姓男子（26歲）出面，員警立刻出示身分，持拘票、搜索票，搜索呂男在附近的租屋，查獲K他命10餘公克、電子磅秤、手機、K盤等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

呂姓男子（右二）化名「兩津勘吉」在網路涉嫌販毒，警方利用「哆啦A夢」誘捕抓人。記者林保光／翻攝
呂姓男子（右二）化名「兩津勘吉」在網路涉嫌販毒，警方利用「哆啦A夢」誘捕抓人。記者林保光／翻攝

毒品 哆啦A夢

延伸閱讀

高雄「澄清湖」全面開放免門票！ 暑假放風、喝茶 還能跟超帥騎警隊互動

影／類鼻疽藏汙水土壤 高雄男飲山泉水感染送醫不治

位於高雄茄萣區全國首座深水實驗池今啟用 助攻離岸風電自主研發

高雄累計30例類鼻疽　3例死亡皆為50歲以上男性

相關新聞

「到台灣找出路！」攜子駕橡皮艇福建直闖桃園觀音 雲南農民工被起訴　　

大陸雲南籍男子宋元坤今年5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著未成年兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息一晚，...

影／高雄男投宿摩鐵叫不醒 警消救人卻發現毒品

高雄廖姓男子投宿汽車旅館，逾時未退房，房務人員敲門也沒回應，擔心他出事，報警進房。警、消竟發現桌上有毒品，逮捕他移送法辦...

「兩津勘吉」上網販毒 高雄警扮哆啦A夢抓人

高雄警方追查青少年涉毒品案，發現毒販化名卡通「烏龍派出所」人物名稱「兩津勘吉」，在網路販毒，也用卡通人物「哆啦A夢」滲透...

吳淑珍昏倒 一度失去呼吸心跳

前總統陳水扁的妻子吳淑珍昨天下午在台南東區住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，經消防人員線上指導看護心肺復甦術，隨後由...

中信反毒基金會 籲當拒毒勇者

中國信託反毒教育基金會（中信反毒基金會）以「預防教育」與「降低再犯」為兩大主軸，十年間辦理超過兩千六百場反毒宣導活動，逾...

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

前總統陳水扁夫人吳淑珍今下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，進入急診後恢復意識，隨後傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。