國安私菸案被告 僅吳宗憲不認圖利

涉及國安私菸案的吳宗憲表示，沒必要圖利自己或他人，他不想猜測法官怎麼判，也不在乎有沒有終身俸。記者王宏舜／攝影

台灣高等法院審理國安私菸案，昨天辯論終結，12名被告中，除總統府侍衛室前少校吳宗憲和未被依圖利罪起訴的華航供應管制部管理師陳穎彥，其餘被告全改口承認圖利罪，高院定8月27日宣判。

吳宗憲最後陳述時表示，沒必要圖利自己或他人，他不想猜測法官怎麼判，也不在乎有沒有終身俸，20年軍旅生涯以曾參與多次總統出訪專案為榮。

二審被告可分為「國安幫」的吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰、黃柏維、潘秉忠、張家維、葉信宏、李君偉；以及「華航幫」的于堯、黃川禎、陳穎彥、邱彰信。言詞辯論前，時任總統府侍衛室少校張恒嘉律師先詢問審判長「犯罪所得是多少？」並說張願先繳交，氣氛不尋常。

其他被告律師也紛紛說要認圖利罪，審判長先休庭5分鐘。復庭後，審判長逐一詢問「有誰要認罪？」清點後確認只有吳宗憲不認圖利罪。

吳宗憲律師王振志辯稱，總統專機勤務下機走的是C3管制門，無查驗站，批評財政部關務署台北關「應不作為而作為」，並說雖然社會觀感不好但沒違規，「免驗」就是有關稅豁免權。

律師林俊宏表示，吳宗憲基於過去總統出訪經驗，會幫忙訂免稅品，吳認為與一般旅客不同，況且本案的菸品被扣，沒有人拿到，「未有使人獲得利益」自然不構成圖利。

張恒嘉表示，6年來遭受異樣眼光，他是法律門外漢，希望能早點結束官司，重新生活。本身不抽菸的上士劉尊彰買了900條香菸，一審遭判刑7年，律師洪偉勝指一審依「以公用運輸工具裝運漏稅物品罪」論處，但立法時空已經不同，劉只是開行李車，非專案人員，希望合議庭予以緩刑。

洪偉勝以總統府憲兵共諜案為例，被判最重的賴重宇也僅處7年徒刑，質疑買菸會比當共諜嚴重？其餘國安、華航人員承認犯圖利罪，但否認檢方其他指控，皆請求輕判並爭取緩刑。

本案源於2019年7月11日至22日，蔡英文總統出訪太平洋友邦島國，傳出國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸闖關，台北地院依以公用運輸工具裝運漏稅物品罪判吳宗憲10年4月、張恒嘉10年2月徒刑，各褫奪公權10年。