南橫墜谷拒賠？產壽險公會澄清
高雄李姓男子七月卅日晚間在南橫公路因豪雨路基坍崩、人車墜谷，一家五口兩死三失蹤，昨傳出保險公司以李男曾三度折返求助舉動屬「明知危險而為之」，不符合意外死亡理賠要件，引發家人擔憂理賠無著，事後證實是誤會一場。不過，李家四人上月剛列冊低收入戶，領不到高市府微型保險理賠金，僅兩人可獲得桃源區公所為區民投保的意外險。
高雄市議員高忠德說，李男的妻子有兩份保單，意外死亡可獲近五百萬元理賠，家人諮詢保險業務員，對方提及李男連續折返救人，此舉可能不符意外死亡理賠要件，家人擔心李妻會連帶被拒賠，一時焦急對外訴苦衍生誤會。
高雄市社會局表示，李男設籍花蓮，其餘四名罹難者設籍高雄，符合微型保險資格，但四人七月才列冊為低收入戶，要到明年三月才投保，五月起才生效。另外，李家有兩名罹難者符合桃源區公所意外險請領資格，每人理賠卅萬元。
高雄市原民會說，李男納入原住民團體意外保險，意外身故理賠卅萬元，花蓮家人初步了解沒有其他保單，聯繫所有罹難家屬並沒有「不理賠」的訊息。
產險公會與壽險公會昨發表聲明，表示審酌保單條款及保險實務後，因「明知危險而為之」行為非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍，保險業並無因此不予理賠狀況。
聲明提到李姓保戶為國泰人壽原住民團險保戶，國壽已啟動理賠程序。國壽說，將盡速完成理賠。
律師郭晏甫說，李男案例來說，他是為救人才冒險犯難，並不在保險法不理賠的範圍內；即便條款有寫「明知危險而為之」，法官審理時仍會檢視賠付條件與當時狀況，並不是條款不賠就不賠。
