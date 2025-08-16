聽新聞
0:00 / 0:00

南橫墜谷事件 倖存少年暫由生父照顧

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

南橫一家五口墜谷車禍倖存十四歲潘姓少年無依無靠，親友透露，近日繼父李男、母親吳女及生父潘男三方家屬開過協調會，眾人協議暫由生父接回屏東照顧，開學後返回桃源山上念書，日後遵照小孩意願，讓他自主抉擇依親對象。

南橫墜谷罹難的吳姓女子兩次婚姻共生育四名小孩，倖存的潘姓國中生在意外事故發生後沉默寡言，近日才慢慢接受事實，不再愁容滿面。為了小孩日後生活照顧，女方家人邀集花蓮、屏東與高雄三地親友召開協調會，高市原民會及社會局都有派社工陪同。

劉姓親友說，潘姓少年很小就跟母親回桃源定居，跟生父相處時間不長，且生父已再婚，兩人見面有些疏離，近日先讓潘父帶回屏東培養感情，未來再視情況決定。

心理諮商師歐柔孜表示，輔導支持不能間斷，十四歲已有能力參與決定，不能只有三方大人的決定。

南橫 車禍

延伸閱讀

南橫5人墜谷保險公司拒賠？ 高忠德親上火線說明有點小誤會

核三延役公投20公民團體齊聚晚會 周春米籲：屏東人不能被欺負

南橫墜谷意外險不理賠惹議 產壽險公會：「明知危險而為之」行為非不保事項

南橫一家五口墜谷…李男意外險400萬「1理由」恐遭拒、微型保險也領不到

相關新聞

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

前總統陳水扁夫人吳淑珍今下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，進入急診後恢復意識，隨後傳...

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

前總統陳水扁妻子吳淑珍今天下午4點左右驚傳在台南東區住處昏倒，當下疑似一度OHCA，經緊急送醫急救，下午4時28分送抵新...

國安私菸案被告 僅吳宗憲不認圖利

台灣高等法院審理國安私菸案，昨天辯論終結，12名被告中，除總統府侍衛室前少校吳宗憲和未被依圖利罪起訴的華航供應管制部管理...

南橫墜谷拒賠？產壽險公會澄清

高雄李姓男子七月卅日晚間在南橫公路因豪雨路基坍崩、人車墜谷，一家五口兩死三失蹤，昨傳出保險公司以李男曾三度折返求助舉動屬...

南橫墜谷事件 倖存少年暫由生父照顧

南橫一家五口墜谷車禍倖存十四歲潘姓少年無依無靠，親友透露，近日繼父李男、母親吳女及生父潘男三方家屬開過協調會，眾人協議暫...

首見非法手機App盜刷 3周詐2千萬

手機行動支付盛行，台中驚傳我國首例智慧型盜刷集團。楊姓男子與國外工程師合作，以自行開發的手機支付程式，綁定美、日等境外信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。