南橫墜谷事件 倖存少年暫由生父照顧

南橫一家五口墜谷車禍倖存十四歲潘姓少年無依無靠，親友透露，近日繼父李男、母親吳女及生父潘男三方家屬開過協調會，眾人協議暫由生父接回屏東照顧，開學後返回桃源山上念書，日後遵照小孩意願，讓他自主抉擇依親對象。

南橫墜谷罹難的吳姓女子兩次婚姻共生育四名小孩，倖存的潘姓國中生在意外事故發生後沉默寡言，近日才慢慢接受事實，不再愁容滿面。為了小孩日後生活照顧，女方家人邀集花蓮、屏東與高雄三地親友召開協調會，高市原民會及社會局都有派社工陪同。

劉姓親友說，潘姓少年很小就跟母親回桃源定居，跟生父相處時間不長，且生父已再婚，兩人見面有些疏離，近日先讓潘父帶回屏東培養感情，未來再視情況決定。

心理諮商師歐柔孜表示，輔導支持不能間斷，十四歲已有能力參與決定，不能只有三方大人的決定。