聽新聞
0:00 / 0:00

境外個資 境內刷卡 追查難度大

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

刑事局及負責台北市科技偵查的警方表示，智慧盜刷機制偵辦困難的地方，在於歹徒取得國外個資，用於國內刷卡消費，追查時因個資涉及跨國，因此有較大難度，警方須以商品物流去向追查，考驗警方人力能量。

刑事局指出，去年底就有台灣黑幫勾結汽車銷售員，先在網路群組找到人可提供境外銀行客戶的卡號及授權碼，商議好分成後，用信用卡盜刷購買車輛，再轉賣給二手車商，獲利上千萬元，當時警方從刷卡流程一步步檢視，最後發現是銷售員內神通外鬼。

負責科技偵查的陳姓警官說，歹徒取得國外民眾個資，再以小額刷卡測試國內商家刷卡機制，每次可能有大量人頭，一次刷幾十元，測試發現可刷過銀行審核，就開始大額刷卡，對商家與銀行來說，刷卡風控的篩選機制，很難判別是人頭異常刷卡，或是正常客戶消費。

這名警官說，對商家與銀行來說，如何讓風控篩選機制，以更智慧方式辨別異常刷卡及正常刷卡，才能有效防堵類似犯罪。至於偵辦時，這種用境外資料在境內刷卡的模式，警方向國外調取資料，難免因涉及跨國問題導致曠日廢時，所以多半會從物流去向下手，追蹤到商品就可能找到嫌犯，但這些都是要回歸地面偵查，對警力是很大考驗。

另外，歹徒以買空賣空方式偽裝網路賣家，直接將商品在網路賣給不知情的第三者，追查方面也會增加追查程序。

網路 盜刷

延伸閱讀

「白狼」兒子張瑋判刑定讞未到案遭通緝 刑事局官網公布照片

台中市長獎畢業生與盧秀燕合影收光碟片 家長傻眼批「跟不上時代」

來電、加LINE核對個資？台水公司急喊：是詐騙勿上當

數發部：詐團利用普發現金誘騙個資 民眾勿輕信

相關新聞

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

前總統陳水扁夫人吳淑珍今下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，進入急診後恢復意識，隨後傳...

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

前總統陳水扁妻子吳淑珍今天下午4點左右驚傳在台南東區住處昏倒，當下疑似一度OHCA，經緊急送醫急救，下午4時28分送抵新...

國安私菸案被告 僅吳宗憲不認圖利

台灣高等法院審理國安私菸案，昨天辯論終結，12名被告中，除總統府侍衛室前少校吳宗憲和未被依圖利罪起訴的華航供應管制部管理...

南橫墜谷拒賠？產壽險公會澄清

高雄李姓男子七月卅日晚間在南橫公路因豪雨路基坍崩、人車墜谷，一家五口兩死三失蹤，昨傳出保險公司以李男曾三度折返求助舉動屬...

南橫墜谷事件 倖存少年暫由生父照顧

南橫一家五口墜谷車禍倖存十四歲潘姓少年無依無靠，親友透露，近日繼父李男、母親吳女及生父潘男三方家屬開過協調會，眾人協議暫...

首見非法手機App盜刷 3周詐2千萬

手機行動支付盛行，台中驚傳我國首例智慧型盜刷集團。楊姓男子與國外工程師合作，以自行開發的手機支付程式，綁定美、日等境外信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。