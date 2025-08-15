聽新聞
0:00 / 0:00
前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」
前總統陳水扁夫人吳淑珍今下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，進入急診後恢復意識，隨後傳出病況穩定轉入普通病房。不過吳淑珍兒子陳致中後來於臉書發文「謝謝大家為媽媽集氣加油，今晚尚未脫離險境」。
陳致中稍早在臉書發文表示「媽媽在家裡昏倒，送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣幫媽媽加油」許多網友紛紛留言祝福「祝福總統夫人平安健康，加油」、「平安度過，早日康復」、「祈福平安！」、「很擔心，祝早日康復！」等字句。
吳淑珍送醫後，陳水扁、女兒陳幸妤及女婿趙建銘赴台南新樓醫院探望。針對稍早陳致中在臉書表示吳淑珍尚未脫離險境，經向醫院查證，院方則表示，家屬要求不能對外說明病情。記者再多次致電陳致中，陳則未接電話，無法取得回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言