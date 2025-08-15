快訊

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

美股早盤／英特爾逆勢大漲、台積電ADR跌 美政府傳用晶片法資金入股

聯合報／ 記者郭韋綺邵心杰／連線即時報導

前第一夫人吳淑珍。聯合報系資料照
前總統陳水扁夫人吳淑珍今下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，進入急診後恢復意識，隨後傳出病況穩定轉入普通病房。不過吳淑珍兒子陳致中後來於臉書發文「謝謝大家為媽媽集氣加油，今晚尚未脫離險境」。

陳致中稍早在臉書發文表示「媽媽在家裡昏倒，送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣幫媽媽加油」許多網友紛紛留言祝福「祝福總統夫人平安健康，加油」、「平安度過，早日康復」、「祈福平安！」、「很擔心，祝早日康復！」等字句。

吳淑珍送醫後，陳水扁、女兒陳幸妤及女婿趙建銘赴台南新樓醫院探望。針對稍早陳致中在臉書表示吳淑珍尚未脫離險境，經向醫院查證，院方則表示，家屬要求不能對外說明病情。記者再多次致電陳致中，陳則未接電話，無法取得回應。

陳致中7月11日才幫扁嫂吳淑珍過生日，開心吃蛋糕慶祝。圖／翻攝自陳致中臉書
陳致中稍早發文謝謝眾人為媽媽集氣、加油。圖／翻攝自陳致中臉書
