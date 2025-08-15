前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

前第一夫人吳淑珍。聯合報系資料照

前總統陳水扁夫人吳淑珍今下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，進入急診後恢復意識，隨後傳出病況穩定轉入普通病房。不過吳淑珍兒子陳致中後來於臉書發文「謝謝大家為媽媽集氣加油，今晚尚未脫離險境」。

陳致中稍早在臉書發文表示「媽媽在家裡昏倒，送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣幫媽媽加油」許多網友紛紛留言祝福「祝福總統夫人平安健康，加油」、「平安度過，早日康復」、「祈福平安！」、「很擔心，祝早日康復！」等字句。