吳淑珍命危送醫陳水扁受驚嚇 晚間病況趨緩才鬆口氣

前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳在台南市林森路住處昏倒，一度沒有呼吸心跳，消防局下午4時5分接獲報案，緊急送醫，送醫途中已經恢復呼吸心跳，經急救後情況穩定，已轉入普通病房。院方指出，經例行檢查後，吳淑珍情況穩定。

前總統陳水扁也透過院方人員表示，感謝外界的關心，目前就讓她安心休養。據悉，陳水扁為此受到些許驚嚇，隨著吳淑珍病況逐漸穩定，也才稍微鬆了一口氣。

據指出，吳淑珍抵達急診室時，已恢復呼吸心跳，經急診室醫師檢查治療後，狀況已好轉，目前已轉入普通病房休養，情況穩定。至於吳淑珍病況，院方相關人員也以個人隱私為由，表示不便透露。