吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

聯合報／ 記者吳淑玲邵心杰／台南即時報導

前總統陳水扁妻子吳淑珍今天下午4點左右驚傳在台南東區住處昏倒，當下疑似一度OHCA，經緊急送醫急救，下午4時28分送抵新樓醫院，途中已恢復呼吸、心跳生命徵象，新樓醫院醫療團隊也證實她目前已恢復穩定，扁嫂全程由阿扁陪同，已轉往普通病房。陳水扁透過醫院表達謝謝大家的關心。

新樓醫院表示，吳淑珍接受急診治療後目前穩定，已轉往普通病房。陳水扁全程陪伴，謝謝大家的關心。兒子陳致中和女兒陳幸妤均陪伴在旁，陳致中也在臉書發文「媽媽在家裡昏倒送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣，幫媽媽加油」。

72歲吳淑珍下午4點左右驚傳在住處昏倒，據了解，報案人第一時間打119稱有人OHCA，並如實告知當事人身分，線上警消人員透過電話指導CPR急救，並派遣2名高級技術救護員於7分鐘後趕赴現場接手，吳淑珍在送醫途中即已恢復生命徵象。

台南市消防局今天下午4時5分獲報，吳淑珍在東區大樓住家昏倒，當下疑似已無呼吸、心跳，警消立刻透過指導如何CPR急救，高級技術救護員則於4點12分抵達現場接力搶救，4點28分送醫，順利將人救回。

前總統陳水扁妻子吳淑珍下午傳出在住家昏倒。圖／取自「陳水扁新勇哥物語」臉書
前總統陳水扁妻子吳淑珍下午傳出在住家昏倒。圖／取自「陳水扁新勇哥物語」臉書

OHCA 吳淑珍 陳水扁 陳致中

