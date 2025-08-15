吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 前總統陳水扁急赴醫院探視

前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳在台南市林森路住處昏倒，一度沒有呼吸心跳，消防局下午4時5分接獲報案，緊急送醫，送醫途中已經恢復呼吸心跳，經急救後情況穩定，已轉入普通病房。前總統陳水扁也已在病房陪同關心，至於女兒陳幸妤也前往醫院探視。

台南市消防局今下午4時5分接獲緊急救護案件，抵達東區林森路大樓時，發現患者為前總統陳水扁妻子吳淑珍，當時疑似無呼吸、心跳，經線上人員透過電話指導報案人進行急救，同步派員到場支援，7分鐘後到場接手急救，在送醫途中已恢復生命徵象，並交由新樓醫院接手。

據指出，經救護員接手後，下午4時28分送往醫院，並在送醫途中已恢復生命徵象，並於下午4時32分送抵新樓醫院，吳淑珍進入急診室後便恢復意識，於下午5時左右轉入普通病房。