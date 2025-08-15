快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 前總統陳水扁急赴醫院探視

聯合報／ 記者邵心杰╱台南即時報導

前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳在台南市林森路住處昏倒，一度沒有呼吸心跳，消防局下午4時5分接獲報案，緊急送醫，送醫途中已經恢復呼吸心跳，經急救後情況穩定，已轉入普通病房。前總統陳水扁也已在病房陪同關心，至於女兒陳幸妤也前往醫院探視。

台南市消防局今下午4時5分接獲緊急救護案件，抵達東區林森路大樓時，發現患者為前總統陳水扁妻子吳淑珍，當時疑似無呼吸、心跳，經線上人員透過電話指導報案人進行急救，同步派員到場支援，7分鐘後到場接手急救，在送醫途中已恢復生命徵象，並交由新樓醫院接手。

據指出，經救護員接手後，下午4時28分送往醫院，並在送醫途中已恢復生命徵象，並於下午4時32分送抵新樓醫院，吳淑珍進入急診室後便恢復意識，於下午5時左右轉入普通病房。

前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳在台南市林森路住處昏倒。 圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書
前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳在台南市林森路住處昏倒。 圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書

妻子 吳淑珍 陳水扁

延伸閱讀

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

陳水扁挺卓榮泰續任閣揆 認為民進黨大戰略應調整

陳水扁：稱蔡英文「經貿辦之母」 當之無愧

李遠哲夫人吳錦麗過世享壽90歲 不辦追思會

相關新聞

吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 前總統陳水扁急赴醫院探視

前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳在台南市林森路住處昏倒，一度沒有呼吸心跳，消防局下午4時5分接獲報案，緊急送醫，送醫途中已經恢...

吳淑珍命危送醫陳水扁受驚嚇 晚間病況趨緩才鬆口氣

前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳在台南市林森路住處昏倒，一度沒有呼吸心跳，消防局下午4時5分接獲報案，緊急送醫，送醫途中已經恢...

前總統夫人吳淑珍昏倒送醫 陳致中PO文：謝謝大家幫集氣

前總統陳水扁夫人吳淑珍今下午在台南住處昏倒，疑因低血壓一度失去呼吸心跳，送醫途中恢復生命徵象，進入急診後很快恢復意識，下...

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

前總統陳水扁妻子吳淑珍今天下午4點左右驚傳在台南東區住處昏倒，當下疑似一度OHCA，經緊急送醫急救，下午4時28分送抵新...

「白狼」兒子張瑋判刑定讞未到案遭通緝 刑事局官網公布照片

中華統一促進黨總裁張安樂兒子張瑋涉業務侵占等案，最高法院依業務侵占罪判處有期徒刑1年定讞，須入獄服刑。台北地檢署多次傳喚...

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳在台南市林森路住處昏倒，一度沒有呼吸心跳，消防局下午4時5分接獲報案，緊急送醫，送醫途中已經恢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。