聽新聞
0:00 / 0:00
吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 前總統陳水扁急赴醫院探視
前總統陳水扁妻子吳淑珍驚傳在台南市林森路住處昏倒，一度沒有呼吸心跳，消防局下午4時5分接獲報案，緊急送醫，送醫途中已經恢復呼吸心跳，經急救後情況穩定，已轉入普通病房。前總統陳水扁也已在病房陪同關心，至於女兒陳幸妤也前往醫院探視。
台南市消防局今下午4時5分接獲緊急救護案件，抵達東區林森路大樓時，發現患者為前總統陳水扁妻子吳淑珍，當時疑似無呼吸、心跳，經線上人員透過電話指導報案人進行急救，同步派員到場支援，7分鐘後到場接手急救，在送醫途中已恢復生命徵象，並交由新樓醫院接手。
據指出，經救護員接手後，下午4時28分送往醫院，並在送醫途中已恢復生命徵象，並於下午4時32分送抵新樓醫院，吳淑珍進入急診室後便恢復意識，於下午5時左右轉入普通病房。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言