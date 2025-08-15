台中男家中施用毒品遭母舉報 檢方偵結緩起訴

台中市劉姓男子（圖）3月間在住家施打毒品，劉母返家發現後立即報案，警方獲報到場時劉男坦承施用毒品也交出使用器具，詢後依法將劉男送辦。（翻攝照片）中央社

台中劉姓男子今年3月間於住家施打毒品，劉母返家發現他吸毒立即報案，警方獲報到場時劉男坦承施用毒品，並交出使用器具，警詢後被依法送辦，檢方日前偵結，他獲緩起訴處分。

台中市警局第一分局今天表示，公益派出所今年3月18日上午5時39分接獲報案，指稱西區中美街一處住家內，有男子疑似施用毒品，警方立即派員前往處理。

經警方了解，35歲劉姓男子的母親當天返家時，發現大門反鎖，察覺有異後破門進入，發現劉男與不明男子在陽台舉止詭異，且瞳孔放大、神情恍惚，劉男並坦言正在吸毒，劉母得知立即報警。

警方到場後，劉男向員警坦承施打毒品安非他命，並交出兩支用過的針筒。劉男供稱，兩人透過交友軟體認識，當天首次見面即共同施用毒品，毒品於交友平台上購得。

警方將劉男帶回警局採集尿液送驗，結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。全案警詢後將劉男移送台中地檢署偵辦，日前檢方偵查終結，審酌他施用情形認為應給予勒戒機會，劉男獲緩起訴處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885