快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

台中男家中施用毒品遭母舉報 檢方偵結緩起訴

中央社／ 台中15日電

台中市劉姓男子（圖）3月間在住家施打毒品，劉母返家發現後立即報案，警方獲報到場時劉男坦承施用毒品也交出使用器具，詢後依法將劉男送辦。（翻攝照片）中央社
台中市劉姓男子（圖）3月間在住家施打毒品，劉母返家發現後立即報案，警方獲報到場時劉男坦承施用毒品也交出使用器具，詢後依法將劉男送辦。（翻攝照片）中央社

台中劉姓男子今年3月間於住家施打毒品，劉母返家發現他吸毒立即報案，警方獲報到場時劉男坦承施用毒品，並交出使用器具，警詢後被依法送辦，檢方日前偵結，他獲緩起訴處分。

台中市警局第一分局今天表示，公益派出所今年3月18日上午5時39分接獲報案，指稱西區中美街一處住家內，有男子疑似施用毒品，警方立即派員前往處理。

經警方了解，35歲劉姓男子的母親當天返家時，發現大門反鎖，察覺有異後破門進入，發現劉男與不明男子在陽台舉止詭異，且瞳孔放大、神情恍惚，劉男並坦言正在吸毒，劉母得知立即報警。

警方到場後，劉男向員警坦承施打毒品安非他命，並交出兩支用過的針筒。劉男供稱，兩人透過交友軟體認識，當天首次見面即共同施用毒品，毒品於交友平台上購得。

警方將劉男帶回警局採集尿液送驗，結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。全案警詢後將劉男移送台中地檢署偵辦，日前檢方偵查終結，審酌他施用情形認為應給予勒戒機會，劉男獲緩起訴處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 吸毒 安非他命

延伸閱讀

中信反毒基金會10年 公私協力遏止毒品、降低再犯

線上釣詐一砲雙響 彰化警逮25歲女車手還查獲「喪屍煙彈」

大甲毒蟲身懷雙料毒品逆向違規 未戴安全帽撞警逃逸被逮

勒斃室友現場擺毒品、傳簡訊…故布疑陣偽自殺 中和男殺人起訴

相關新聞

「白狼」張安樂之子張瑋判刑1年定讞 北檢認定逃匿發布通緝

統促黨總裁「白狼」張安樂的兒子張瑋經營「華夏大地」旅行社驗資不實、侵占資產，遭依業務侵占罪判處1年刑定讞。台北地檢署今年...

台中男家中施用毒品遭母舉報 檢方偵結緩起訴

台中劉姓男子今年3月間於住家施打毒品，劉母返家發現他吸毒立即報案，警方獲報到場時劉男坦承施用毒品，並交出使用器具，警詢後...

胞弟遭槍殺凶手無期徒刑定讞 新北市副發言人發聲了

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱，遭好友姚宗秦持槍從後腦以行刑式槍殺，姚一、二審均依殺人、槍砲及遺棄屍體罪判處無期徒刑...

高雄市警局調整60名官警人事 保安科女股長接婦幼隊長

高雄市警局今天發布人事命令，調整60名中高階警官，保安科女股長王碧玉獲拔擢，接任婦幼警察隊長。調整官警將在8月19日上任...

北市偵查隊長涉侵占公積金今晨12萬元交保 市警局火速拔官

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘，在刑大擔任偵八隊隊長期間，被檢舉涉侵占偵查隊公積金，昨天遭調查局搜索辦公室及住家約談...

大甲毒蟲身懷雙料毒品逆向違規 未戴安全帽撞警逃逸被逮

大甲李姓男子持有毒品，因未戴安全帽且逆向違規，路上撞見巡邏員警心虛棄車，並沿路丟棄託咪酯電子煙，躲避警方查緝，終究逃不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。