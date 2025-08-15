胞弟遭槍殺凶手無期徒刑定讞 新北市副發言人發聲了

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱，遭好友姚宗秦持槍從後腦以行刑式槍殺，姚一、二審均依殺人、槍砲及遺棄屍體罪判處無期徒刑，案件上訴最高法院駁回上訴，全案定讞。家屬表示，尊重司法判決，但對於凶手逃過死刑，這將是家人一輩子的傷痛與遺憾。

家屬聲明指出，判決定讞，結束了他們兩年多來奔波於法院、一次次承受審理煎熬的漫漫長路，終於劃下句點，雖然結果無法讓威凱回到他們身邊，也無法撫平失去至親的傷痛，但至少他們盡了全力，讓真相被看見，還給威凱與家屬一份公道。

聲明指出，這兩年多來在法庭上一次次面對加害人，每一審都是精神與情感上的折磨。他預謀犯案、謀財害命，事後不斷說謊狡辯、毫無悔意，心中的憤怒與悲痛難以言喻。

家屬說，無期徒刑不代表永遠關在牢裡，他仍有可能假釋出獄。社會上已有太多假釋後再犯的血淋淋案例，讓更多無辜生命冤枉逝去。我們不願、也不應該承擔這樣的風險，因此，這樣的人逃過死刑，對社會而言依然是潛在威脅。「我們雖然尊重司法判決，但對於他逃過死刑，這將是家人一輩子的傷痛與遺憾」。