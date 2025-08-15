快訊

「白狼」張安樂之子張瑋判刑1年定讞 北檢認定逃匿發布通緝

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

統促黨總裁「白狼」張安樂的兒子張瑋經營「華夏大地」旅行社驗資不實、侵占資產，遭依業務侵占罪判處1年刑定讞。台北地檢署今年3月、4月傳拘無著，認定張瑋逃匿，向法院聲請沒入50萬元保證金獲准，並發布通緝

台北地檢署今年3月28日通知張瑋到案執行，張瑋未到案，檢方核發拘票卻拘提未果，經查出張瑋另外的住居所，發出傳票訂於4月30日到案執行，張瑋仍未到案，檢方拘提無著認定張瑋早就逃匿，已向法院聲請沒入50萬元保證金獲准，並發布通緝。

全案源於，張瑋經營的「華夏大地」旅行社專接中國旅行團，2010年11月辦公司登記時，張瑋借款600萬元作登記資本，涉驗資不實違反商業會計法，且張瑋和妻子王姝茵共同侵占旅行社資產，犯罪所得各694萬9000元宣告沒收。

王姝茵涉銀行法部分改判無罪，但最高法院撤消發回更審，業務侵占等8罪判10月得易科罰金之刑，緩刑4年，義務勞務80小時，參加3場法治教育。張安樂僅犯捐稽徵法幫助逃漏稅捐罪、行使業務登載不實文書罪，應執行8月得易科罰金之刑；涉違反政治獻金法及業務侵占，一、二審無罪，檢方未上訴。

張瑋犯業務侵占、業務登載不實、違反商業會計法等9罪，最高法院將張瑋依違反商業會計法等8罪各處可易科罰金之刑2到4月，另業務侵占罪判處1年刑定讞。

統促黨總裁「白狼」張安樂兒子張瑋遭台北地檢署發布通緝。圖／本報資料照片
統促黨總裁「白狼」張安樂兒子張瑋遭台北地檢署發布通緝。圖／本報資料照片

侵占 通緝 張瑋 旅行社 張安樂

