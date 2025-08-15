聽新聞
0:00 / 0:00
「白狼」張安樂之子張瑋判刑1年定讞 北檢認定逃匿發布通緝
統促黨總裁「白狼」張安樂的兒子張瑋經營「華夏大地」旅行社驗資不實、侵占資產，遭依業務侵占罪判處1年刑定讞。台北地檢署今年3月、4月傳拘無著，認定張瑋逃匿，向法院聲請沒入50萬元保證金獲准，並發布通緝。
台北地檢署今年3月28日通知張瑋到案執行，張瑋未到案，檢方核發拘票卻拘提未果，經查出張瑋另外的住居所，發出傳票訂於4月30日到案執行，張瑋仍未到案，檢方拘提無著認定張瑋早就逃匿，已向法院聲請沒入50萬元保證金獲准，並發布通緝。
全案源於，張瑋經營的「華夏大地」旅行社專接中國旅行團，2010年11月辦公司登記時，張瑋借款600萬元作登記資本，涉驗資不實違反商業會計法，且張瑋和妻子王姝茵共同侵占旅行社資產，犯罪所得各694萬9000元宣告沒收。
王姝茵涉銀行法部分改判無罪，但最高法院撤消發回更審，業務侵占等8罪判10月得易科罰金之刑，緩刑4年，義務勞務80小時，參加3場法治教育。張安樂僅犯捐稽徵法幫助逃漏稅捐罪、行使業務登載不實文書罪，應執行8月得易科罰金之刑；涉違反政治獻金法及業務侵占，一、二審無罪，檢方未上訴。
張瑋犯業務侵占、業務登載不實、違反商業會計法等9罪，最高法院將張瑋依違反商業會計法等8罪各處可易科罰金之刑2到4月，另業務侵占罪判處1年刑定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言