高雄市警局調整60名官警人事 保安科女股長接婦幼隊長
高雄市警局今天發布人事命令，調整60名中高階警官，保安科女股長王碧玉獲拔擢，接任婦幼警察隊長。調整官警將在8月19日上任。
高雄市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長召集副局長、主任秘書、督察長、人事室主任及刑事警察大隊長等相關業務主管召開人事評議會，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等通盤檢討，並落實性別平權，培育女性人才，調整這次人事。調整新職人事如下：
1.訓練科科長張正霖
2.後勤科科長劉清俊
3.犯罪預防科秘書吳武煌
4.督察室督察陳冠宇
5.督察室督察蔡信助
6.刑事警察大隊副大隊長黃國書
7.三民第二分局副分局長邱富勇
8.岡山分局副分局長邱明勇
9.小港分局副分局長杜嘉鴻
10.小港分局副分局長徐文鴻
11.捷運警察隊隊長黃明泰
12.交通警察大隊副大隊長徐志宏
13.左營分局副分局長趙副丞
14.婦幼警察隊隊長王碧玉
15.保安警察大隊副大隊長林志誠
16.六龜分局副分局長張博鈞
17.民防管制中心專員官志洋
18.鳳山分局副分局長陳永豐
19.仁武分局副分局長張明彰
20.新興分局偵查隊長陳世元
21.鳳山分局偵查隊長林俊宏
22.楠梓分局偵查隊長宋國源
23.鼓山分局偵查隊長許志萍
24.六龜分局偵查隊長李志祥
25.刑警大隊偵四隊長吳永彬
26.林園分局偵查隊長盛永華
27.刑警大隊偵五隊長李孟師
28.刑警大隊偵七隊長吳國雄
29.岡山分局偵查隊長黃政義
30.三民第一分局偵查隊長陳建成
31.小港分局偵查隊長凃欣安
32.刑警大隊偵查組長許世祺
33.保安科股長林季璜
34.新興分局防治組組長葉福榮
35.三民第一分局行政組組長蕭余鱗
36.苓雅分局防治組組長張維真
37.苓雅分局民防組組長許峯龍
38.左營分局行政組組長潘慶寶
39.前鎮分局行政組組長范振家
40.岡山分局交通組組長王玉全
41.湖內分局交通組組長王復綱
42.岡山分局防治組組長楊岳勳
43.鹽埕分局民防組組長楊增平
44.保防科警務正林龍霄
45.訓練科訓練股股長吳婕妤
46.岡山分局民防組組長王自強
47.岡山分局行政組組長莊清順
48.湖內分局行政組組長李禹嶔
49.鹽埕分局行政組組長史明儒
50.鹽埕分局交通組組長陳英中
51.林園分局督察組組長林明進
52.捷運警察隊督察組組長趙薏坤
53.湖內分局督察組組長陳炳禎
54.岡山分局督察組組長何昆霖
55.外事科僑防股股長李事晏
56.資訊室系統操作股股長陳泓翔
57.三民二分局民防組組長陳映汝
58.三民二分局勤務指揮中心主任李昭震
59.左營分局防治組組長李俊達
60.左營分局保防組組長黃仁利
