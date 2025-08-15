大甲毒蟲身懷雙料毒品逆向違規 未戴安全帽撞警逃逸被逮

大甲李姓男子持有毒品，因未戴安全帽且逆向違規，路上撞見巡邏員警心虛棄車，並沿路丟棄託咪酯電子煙，躲避警方查緝，終究逃不過員警法眼，警方隨後在其身上起獲毒品大麻2包，以及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙，李嫌經初步檢驗均呈現毒品陽性反應，訊後依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

大甲分局表示，一名50多歲李姓男子日前因未戴安全帽且一路逆向違規，行經大甲區經國路與錦華街口時，恰巧撞見巡邏員警，警方立即以車阻擋示意攔停，李男子自知持有毒品，不願乖乖就逮，還想騎車試圖轉向逃逸，並沿路丟棄依託咪酯電子菸躲避警方查緝，未料還是遭警方查獲，依法帶回偵辦。

警方隨後在李男身上起獲依托咪酯電子煙1支、依托咪酯煙油2罐及毒品大麻2包，經進一步查證，李姓男子坦承毒品為自用，並坦承在家中施用毒品，吸毒後因精神潰散、恍惚，才會未戴安全帽騎機車出門，引發警方注意，經初步檢驗李男均呈現毒品陽性反應，訊後移送檢方偵辦。

大甲分局表示，依托咪酯俗稱「喪屍煙彈」，於去年11月27日公告為第2級毒品，經常被不肖分子將其混和化學原料，製成電子煙菸油，以電子煙方式施用，警方未來將持續加強巡邏及攔查勤務，對於交通違規與涉毒行為絕不寬貸，並呼籲民眾切勿心存僥倖，以免害人害己、觸法受懲。