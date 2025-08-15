快訊

女子賣場撿到2000元紅包 「忘了交給警方」法官判罰9000元

怎樣才算得上很會吃？小吃教主舒國治的獨到觀察

全球首例！俄國用AI遠端生成病毒攻擊烏克蘭

大甲毒蟲身懷雙料毒品逆向違規 未戴安全帽撞警逃逸被逮

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

大甲李姓男子持有毒品，因未戴安全帽且逆向違規，路上撞見巡邏員警心虛棄車，並沿路丟棄託咪酯電子煙，躲避警方查緝，終究逃不過員警法眼，警方隨後在其身上起獲毒品大麻2包，以及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙，李嫌經初步檢驗均呈現毒品陽性反應，訊後依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

大甲分局表示，一名50多歲李姓男子日前因未戴安全帽且一路逆向違規，行經大甲區經國路與錦華街口時，恰巧撞見巡邏員警，警方立即以車阻擋示意攔停，李男子自知持有毒品，不願乖乖就逮，還想騎車試圖轉向逃逸，並沿路丟棄依託咪酯電子菸躲避警方查緝，未料還是遭警方查獲，依法帶回偵辦。

警方隨後在李男身上起獲依托咪酯電子煙1支、依托咪酯煙油2罐及毒品大麻2包，經進一步查證，李姓男子坦承毒品為自用，並坦承在家中施用毒品，吸毒後因精神潰散、恍惚，才會未戴安全帽騎機車出門，引發警方注意，經初步檢驗李男均呈現毒品陽性反應，訊後移送檢方偵辦。

大甲分局表示，依托咪酯俗稱「喪屍煙彈」，於去年11月27日公告為第2級毒品，經常被不肖分子將其混和化學原料，製成電子煙菸油，以電子煙方式施用，警方未來將持續加強巡邏及攔查勤務，對於交通違規與涉毒行為絕不寬貸，並呼籲民眾切勿心存僥倖，以免害人害己、觸法受懲。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大甲李姓男子持有毒品，因未戴安全帽且逆向違規，路上撞見巡邏員警心虛棄車逃逸被逮。圖／大甲分局提供
大甲李姓男子持有毒品，因未戴安全帽且逆向違規，路上撞見巡邏員警心虛棄車逃逸被逮。圖／大甲分局提供
大甲李姓男子持有「喪屍煙彈」電子煙，因未戴安全帽且逆向違規，路上撞見巡邏員警心虛棄車逃逸被逮。圖／大甲分局提供
大甲李姓男子持有「喪屍煙彈」電子煙，因未戴安全帽且逆向違規，路上撞見巡邏員警心虛棄車逃逸被逮。圖／大甲分局提供

毒品 電子煙 喪屍煙彈

延伸閱讀

勒斃室友現場擺毒品、傳簡訊…故布疑陣偽自殺 中和男殺人起訴

高雄情侶檔摩鐵販毒交易趁「楊柳」換毒窟 警冒10級強風圍堵逮人

中壢男疑吸喪屍煙彈2次車禍肇逃 警查扣毒品違禁物罪加一等

台南音樂會館作掩護 「極樂越南」毒趴夜夜笙歌逮107人

相關新聞

京華城案出庭 柯文哲要法官「獨處時想一下是否續押」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，昨傳喚台北市都市計畫委員會前委員白仁德作證，柯為羈押近一年要審判長「獨處時...

大甲毒蟲身懷雙料毒品逆向違規 未戴安全帽撞警逃逸被逮

大甲李姓男子持有毒品，因未戴安全帽且逆向違規，路上撞見巡邏員警心虛棄車，並沿路丟棄託咪酯電子煙，躲避警方查緝，終究逃不過...

不滿被碎念！雲林41歲啃老孫殺93歲祖母 收押禁見

雲林縣黃姓男子前天在家與九十三歲祖母起口角，逼祖母在他父親遺照前下跪，拿木棍毆打頭部後持水果刀刺進胸口致死，被警方逮捕坦...

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

雲林縣昨天凌晨發生黃姓男子，持刀棍活生生把自己的阿嬤亂棍打死，胸口還刺了兩刀，刺到刀子斷掉，手法兇殘，今天鄰居提起昨天的...

影／每日念1萬遍佛號「有教化可能」？ 死囚沈岐武18年槍殺2人今想再審

男子沈岐武2007年12月26日深夜因賭債談不攏，憤而開槍，男子謝世政、王志雄當場死亡，王的胞弟王志彥重傷，沈一、二審皆...

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，合議庭今天傳喚政治大學地政學系教授的時任台北市都市計畫委員會委員白仁德作證，柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。