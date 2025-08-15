聽新聞
0:00 / 0:00

三重鄰損案 檢方揪出建商偷改觀測值、起訴5人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北市三重區新建案「莘聖沐光居」年初開挖地下室，造成兩側老舊公寓傾斜拆除。新北地檢署查出，齊合富建設、璿灃與宸新營造及恆益實業的五名高層人員，未按圖施工、設置足夠監控設備及按時觀測，出具不實觀測報告，依建築術成規等罪起訴。

被起訴有齊合富代表人鄭人友、璿灃工務部副總陳村田、宸新總經理陳文乙、副總劉英杰及恆益負責人鄭月莉。起訴指出，五人涉違背建築術成規未按圖施工，將一二五支預壘樁減作十二支，將其中部分深度應達十點八公尺止水樁減少深度至十公尺，造成預壘樁空隙過大，止水樁效果不佳而導致管湧；災情發生後，指示不知情現場人員自區外設置的點井抽水灌入工地，致鄰房地基淘空傾斜加劇。

用以監測地層水平位移的傾度儀觀測管，正常應設四處，鄰房傾斜計監測頻率每周一次，陳文乙、劉英杰等人違規少設一處觀測管，未按時監測，延誤察覺鄰房傾斜；恆益在安全觀測報告書載明，鄰房傾斜計觀測值超過行動值，陳、劉指示鄭月莉重新測量，將觀測值歸零，重新出具不實觀測值報告給新北市工務局。

該建案為危老都更，開挖地基至六點四公尺深度時，因地基淘空致兩側老舊房屋倒塌和嚴重傾斜緊急拆除，七十四戶共一八二人撤離。

三重 建築 都更 三重民宅倒塌

延伸閱讀

三重建案「莘聖沐光居」致左右鄰舍傾斜倒塌 檢起訴專案管理3公司5高層

預售市場慘！住展：零成交成常態、928檔期不妙

建商虎仔山將挖隧道、封迴車塔居民抗議 基市府：尚未核准

雷虎小組今換裝新機 AT-3服役37年 一度計畫赴中東演出

相關新聞

高雄分屍案首開庭 嫌拒認罪促速審速決

高雄市老翁張介宗被控殺害兄嫂等三名婦人分屍，被檢方依殺人罪起訴求處三個死刑。高雄地方法院昨首度開準備程序庭，張出庭仍否認...

不滿被碎念！雲林41歲啃老孫殺93歲祖母 收押禁見

雲林縣黃姓男子前天在家與九十三歲祖母起口角，逼祖母在他父親遺照前下跪，拿木棍毆打頭部後持水果刀刺進胸口致死，被警方逮捕坦...

京華城案出庭 柯文哲要法官「獨處時想一下是否續押」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，昨傳喚台北市都市計畫委員會前委員白仁德作證，柯為羈押近一年要審判長「獨處時...

三重鄰損案 檢方揪出建商偷改觀測值、起訴5人

新北市三重區新建案「莘聖沐光居」年初開挖地下室，造成兩側老舊公寓傾斜拆除。新北地檢署查出，齊合富建設、璿灃與宸新營造及恆...

廣角鏡／登山拍照爬電塔觸電 釀火燒山

廿歲謝姓男子與尚姓女子結伴登山，昨傍晚六時許在新北樹林、桃園龜山交界的大同山賞日落，謝疑爬上十五公尺高電塔頂拍照觸電，著...

總統府憲兵收賄變共諜 4人上訴僅1人減刑

戍守總統府的憲兵二一一營賴重宇等三名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪被控拍攝軍事機密文件賣給大陸情工人員，收賄一八四萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。