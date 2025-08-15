三重鄰損案 檢方揪出建商偷改觀測值、起訴5人

新北市三重區新建案「莘聖沐光居」年初開挖地下室，造成兩側老舊公寓傾斜拆除。新北地檢署查出，齊合富建設、璿灃與宸新營造及恆益實業的五名高層人員，未按圖施工、設置足夠監控設備及按時觀測，出具不實觀測報告，依建築術成規等罪起訴。

被起訴有齊合富代表人鄭人友、璿灃工務部副總陳村田、宸新總經理陳文乙、副總劉英杰及恆益負責人鄭月莉。起訴指出，五人涉違背建築術成規未按圖施工，將一二五支預壘樁減作十二支，將其中部分深度應達十點八公尺止水樁減少深度至十公尺，造成預壘樁空隙過大，止水樁效果不佳而導致管湧；災情發生後，指示不知情現場人員自區外設置的點井抽水灌入工地，致鄰房地基淘空傾斜加劇。

用以監測地層水平位移的傾度儀觀測管，正常應設四處，鄰房傾斜計監測頻率每周一次，陳文乙、劉英杰等人違規少設一處觀測管，未按時監測，延誤察覺鄰房傾斜；恆益在安全觀測報告書載明，鄰房傾斜計觀測值超過行動值，陳、劉指示鄭月莉重新測量，將觀測值歸零，重新出具不實觀測值報告給新北市工務局。

該建案為危老都更，開挖地基至六點四公尺深度時，因地基淘空致兩側老舊房屋倒塌和嚴重傾斜緊急拆除，七十四戶共一八二人撤離。