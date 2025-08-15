高雄分屍案首開庭 嫌拒認罪促速審速決

高雄市老翁張介宗被控殺害兄嫂等三名婦人分屍，被檢方依殺人罪起訴求處三個死刑。高雄地方法院昨首度開準備程序庭，張出庭仍否認犯罪，稱不信就速審速決，不會上訴，法官將依檢方建議送張至醫療院所鑑定。

七十三歲張介宗說，起訴他殺人非事實，他多年前同意捐贈器官給高雄醫學院，對社會「無爭」，死者與他是好友，沒理由殺人，且死者身形比他高大，就算他要把死者勒斃很難辦到；他沒到高雄港區運河拋屍，會騎腳踏車出現在港區是因每天騎車運動，若拋屍有很多人運動會目擊。

他要求法官不要浪費國家經費，對他所稱沒有殺人，要相信就調查，不相信就速審速決，他不會上訴，槍斃他後將器官捐給高醫。

檢察官表示，要鑑定張是否具反社會人格或病態人格，就算張否認犯行，可在鑑定中陳述意見。法官表示，將送張至醫療院所，就犯罪動機、目的等在專業人員鑑定下作量刑鑑定。

張的律師說，張否認犯罪，鑑定可能有違反不自證己罪疑慮；法官告知鑑定時張要在場，但有權拒絕陳述或保持緘默。死者家屬不發一語，開庭結束後由檢察官及犯罪被害人保護協會人員陪同離開。