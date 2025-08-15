不滿被碎念！雲林41歲啃老孫殺93歲祖母 收押禁見

雲林縣東勢鄉發生孫子殺死祖母的命案。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣黃姓男子前天在家與九十三歲祖母起口角，逼祖母在他父親遺照前下跪，拿木棍毆打頭部後持水果刀刺進胸口致死，被警方逮捕坦承行凶，稱不滿被碎念要求找工作，檢方昨依殺人罪聲押禁見獲准。

警方調查，四十一歲黃姓男子從小和父母在北部長大，黃父原在新北市某工廠上班，兩年多前因生病回雲林東勢鄉老家養病，並照顧九十三歲母親林姓老婦，去年底健康狀況變差，黃男回雲林與父親、祖母同住照顧兩人，約兩個月前黃父病故，但黃男回老家一直沒工作，靠祖母老人年金度日。

前天凌晨二時許，黃男與祖母起口角，鄰居聽聞爭吵聲前往勸架，黃男拿木棍趕走鄰居，逼祖母在黃父遺照前下跪，以木棍毆打及用腳猛踹，老婦逃到庭院，黃男跟上追打，持水果刀刺進胸口；住同村的親戚趕來欲制止，黃男揮棍示威要求別靠近，眾人只能站在遠處報案。

警方與消防趕到發現老婦已死亡，黃男呆坐血泊中，沾滿血跡的水果刀斷成兩截被丟在一旁。他被逮稱，祖母要他找工作幫忙賺錢，不要成天在家，不斷碎碎念，他一時情緒失控動手。

檢方昨相驗，老婦全身傷痕累累、皮開肉綻，頭部被重擊致頭顱破裂，胸部被刺兩刀深及要害，手腳也骨折，研判頭部及胸部傷勢致命。

警詢後將黃男依殺人罪移送，檢方聲押禁見，法院以有逃亡之虞裁准。

警方查出，黃男在北部也曾對家人施暴，有家暴、妨害公務紀錄，回老家釀成家庭悲劇。鄰居說，祖孫常因找工作問題爭吵，黃男不滿被祖母碎念會生氣，他在外長大與地方不熟，很少出門也很少說話，和鄰居幾無互動，看起來很凶，可說「人見人怕」，在黃父病故後變得更封閉，甚至疑神疑鬼，沒想到回老家不久闖大禍。黃男親人說，以後不想再見到他。