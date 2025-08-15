不滿被碎念！雲林41歲啃老孫殺93歲祖母 收押禁見

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林縣東勢鄉發生孫子殺死祖母的命案。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣東勢鄉發生孫子殺死祖母的命案。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣黃姓男子前天在家與九十三歲祖母起口角，逼祖母在他父親遺照前下跪，拿木棍毆打頭部後持水果刀刺進胸口致死，被警方逮捕坦承行凶，稱不滿被碎念要求找工作，檢方昨依殺人罪聲押禁見獲准。

警方調查，四十一歲黃姓男子從小和父母在北部長大，黃父原在新北市某工廠上班，兩年多前因生病回雲林東勢鄉老家養病，並照顧九十三歲母親林姓老婦，去年底健康狀況變差，黃男回雲林與父親、祖母同住照顧兩人，約兩個月前黃父病故，但黃男回老家一直沒工作，靠祖母老人年金度日。

前天凌晨二時許，黃男與祖母起口角，鄰居聽聞爭吵聲前往勸架，黃男拿木棍趕走鄰居，逼祖母在黃父遺照前下跪，以木棍毆打及用腳猛踹，老婦逃到庭院，黃男跟上追打，持水果刀刺進胸口；住同村的親戚趕來欲制止，黃男揮棍示威要求別靠近，眾人只能站在遠處報案。

警方與消防趕到發現老婦已死亡，黃男呆坐血泊中，沾滿血跡的水果刀斷成兩截被丟在一旁。他被逮稱，祖母要他找工作幫忙賺錢，不要成天在家，不斷碎碎念，他一時情緒失控動手。

檢方昨相驗，老婦全身傷痕累累、皮開肉綻，頭部被重擊致頭顱破裂，胸部被刺兩刀深及要害，手腳也骨折，研判頭部及胸部傷勢致命。

警詢後將黃男依殺人罪移送，檢方聲押禁見，法院以有逃亡之虞裁准。

警方查出，黃男在北部也曾對家人施暴，有家暴、妨害公務紀錄，回老家釀成家庭悲劇。鄰居說，祖孫常因找工作問題爭吵，黃男不滿被祖母碎念會生氣，他在外長大與地方不熟，很少出門也很少說話，和鄰居幾無互動，看起來很凶，可說「人見人怕」，在黃父病故後變得更封閉，甚至疑神疑鬼，沒想到回老家不久闖大禍。黃男親人說，以後不想再見到他。

雲林 死亡 家暴

延伸閱讀

雲林國中小校長會議 韓國瑜盼堅持理想助學子解惑

雲林虎尾公安停車場與商場啟用 停車購物一次到位

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

雲林首座停車場商城大樓開幕 商街藥妝美食購物一次到位

相關新聞

高雄分屍案首開庭 嫌拒認罪促速審速決

高雄市老翁張介宗被控殺害兄嫂等三名婦人分屍，被檢方依殺人罪起訴求處三個死刑。高雄地方法院昨首度開準備程序庭，張出庭仍否認...

不滿被碎念！雲林41歲啃老孫殺93歲祖母 收押禁見

雲林縣黃姓男子前天在家與九十三歲祖母起口角，逼祖母在他父親遺照前下跪，拿木棍毆打頭部後持水果刀刺進胸口致死，被警方逮捕坦...

京華城案出庭 柯文哲要法官「獨處時想一下是否續押」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，昨傳喚台北市都市計畫委員會前委員白仁德作證，柯為羈押近一年要審判長「獨處時...

三重鄰損案 檢方揪出建商偷改觀測值、起訴5人

新北市三重區新建案「莘聖沐光居」年初開挖地下室，造成兩側老舊公寓傾斜拆除。新北地檢署查出，齊合富建設、璿灃與宸新營造及恆...

廣角鏡／登山拍照爬電塔觸電 釀火燒山

廿歲謝姓男子與尚姓女子結伴登山，昨傍晚六時許在新北樹林、桃園龜山交界的大同山賞日落，謝疑爬上十五公尺高電塔頂拍照觸電，著...

總統府憲兵收賄變共諜 4人上訴僅1人減刑

戍守總統府的憲兵二一一營賴重宇等三名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪被控拍攝軍事機密文件賣給大陸情工人員，收賄一八四萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。