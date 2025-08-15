京華城案出庭 柯文哲要法官「獨處時想一下是否續押」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，昨提解在押的柯出庭，他為羈押近一年要審判長「獨處時想一下」。記者林俊良／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，昨傳喚台北市都市計畫委員會前委員白仁德作證，柯為羈押近一年要審判長「獨處時想一下」，其妻陳佩琪衝向法檯怒吼「他做了什麼事犯罪嫌疑重大？」白稱開會前沒人教他怎麼說，也未與京華城的人見面。

柯文哲在白仁德作證後說，台灣司法很脆弱，是否將更脆弱甚至崩潰，是審判長的問題，他是政治人物，案子受到政治干擾，加上鏡週刊當「側翼」，檢察官勾結媒體辦案，才致今天結果；法官應重新思考羈押的事，羈押不是台灣高等法院怎麼說、檢察官怎麼認為，審判長在獨處時要想一下「台灣十年以後會怎麼看待這個案子？」

柯說，被羈押是個人痛苦，可自己承擔，他希望台灣司法要好，大罷免結果，檢察官的作為是重要因素，他已羈押一年「再押都是小事」，只希望把對司法傷害降到最低。其律師說，已遞狀依羈押法規定聲請柯健康檢查，法律規定人犯在押一年要做全身檢查，以確認身體無虞承受得起再羈押，按慣例柯要到台大醫院檢查。

審判長說，已適度讓柯發表與證人證詞無關內容，未制止發言不代表可想講什麼就講什麼，發言須切題；羈押與審理是不同法律程序，先前羈押裁定書稱的「尊重審級制度」，是僅限於高院對羈押抗告的裁定，無關犯罪事實認定，合議庭始終依審理進度檢視有無續押必要性。

審判長宣布退庭，陳佩琪從旁聽席衝向前靠近法檯，對法官怒吼「他做了什麼事叫做犯罪嫌疑重大？」審判長問法警「她是誰？」命法警對陳加以拘束。審判長指即便已退庭，有必要維持法庭秩序，如再叫囂將禁止旁聽，經律師求情未禁止再旁聽，陳被帶離法庭坐沙發哭泣。

關於都委會審案決議是表決、共識決或無異議認可？白稱，林欽榮或彭振聲副市長時代都是共識決，會前沒人教他怎麼說，他沒和都發局前局長黃景茂討論過。檢方問有無私下與關係人林青會面？白說會前未與京華城的人見面。