93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

雲林縣昨天凌晨發生黃姓男子，持刀棍活生生把自己的阿嬤亂棍打死，胸口還刺了兩刀，刺到刀子斷掉，手法兇殘，今天鄰居提起昨天的事還毛骨悚然「竟有這樣殘忍的人」，鄰居和親友說，黃男從北部搬回雲林老家，大家都不認識他，但大家見到他，卻是人見人怕，其家人更說，不想再見到他。

41歲的黃姓嫌犯，從小和父母一直居住在北部，其父親在新北一家成衣廠工作，約一年多前，黃父因身體不佳，就先回雲林東勢鄉四美村老家養身體，也一方面照顧高齡93歲的老母親。

黃父的身體仍沒有好轉，黃姓嫌犯於去年底也回東勢鄉照顧父親，據街坊說，黃男從小就在北部長大，和家鄉的人不熟，所以很少與人互動，也不常出來，常躲在家裡，因話少看起來又兇桿，所以大家甚至他的親戚也都不太和他往來。

由於近月來黃父身體急轉直下，約兩個月前在睡夢中離世，當時黃男對於父親睡得好好的就忽然走了，似乎不太接受。甚至還疑神疑鬼，父親剛過世，黃男雖不必再照顧父親，卻一直沒去工作，每天窩在家，認為阿嬤常對他碎碎唸，心裡頗不滿。

昨天凌晨約二時許，黃嫌因故和阿嬤發生口角，兩人愈吵愈大聲，甚至出現打鬥叫罵聲，鄰居都被吵醒，鄰居說，黃男很兇悍，有人過去勸架，甚至其姑姑和親友也都趕到，黃男還吆喝要大家別靠近，連他的親人也都不敢走近，只能遠遠守著現場，直到警察趕來，但為時已晚，老阿嬤已被連打帶殺，刀刺身亡。

今天下午黃家請人來搭靈堂，十分低調不願多說，不敢相信家裡會發生這種事。對於這位人見人怕的黃嫌，其親友只希望以後不要再見到了。