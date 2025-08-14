快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣昨天凌晨發生黃姓男子，持刀棍活生生把自己的阿嬤亂棍打死，胸口還刺了兩刀，刺到刀子斷掉，手法兇殘，今天鄰居提起昨天的事還毛骨悚然「竟有這樣殘忍的人」，鄰居和親友說，黃男從北部搬回雲林老家，大家都不認識他，但大家見到他，卻是人見人怕，其家人更說，不想再見到他。

41歲的黃姓嫌犯，從小和父母一直居住在北部，其父親在新北一家成衣廠工作，約一年多前，黃父因身體不佳，就先回雲林東勢鄉四美村老家養身體，也一方面照顧高齡93歲的老母親。

黃父的身體仍沒有好轉，黃姓嫌犯於去年底也回東勢鄉照顧父親，據街坊說，黃男從小就在北部長大，和家鄉的人不熟，所以很少與人互動，也不常出來，常躲在家裡，因話少看起來又兇桿，所以大家甚至他的親戚也都不太和他往來。

由於近月來黃父身體急轉直下，約兩個月前在睡夢中離世，當時黃男對於父親睡得好好的就忽然走了，似乎不太接受。甚至還疑神疑鬼，父親剛過世，黃男雖不必再照顧父親，卻一直沒去工作，每天窩在家，認為阿嬤常對他碎碎唸，心裡頗不滿。

昨天凌晨約二時許，黃嫌因故和阿嬤發生口角，兩人愈吵愈大聲，甚至出現打鬥叫罵聲，鄰居都被吵醒，鄰居說，黃男很兇悍，有人過去勸架，甚至其姑姑和親友也都趕到，黃男還吆喝要大家別靠近，連他的親人也都不敢走近，只能遠遠守著現場，直到警察趕來，但為時已晚，老阿嬤已被連打帶殺，刀刺身亡。

今天下午黃家請人來搭靈堂，十分低調不願多說，不敢相信家裡會發生這種事。對於這位人見人怕的黃嫌，其親友只希望以後不要再見到了。

發生人倫悲劇的黃家請人來準備搭設靈堂，對發生事情經過不願多談。記者蔡維斌／翻攝
發生人倫悲劇的黃家請人來準備搭設靈堂，對發生事情經過不願多談。記者蔡維斌／翻攝

鄰居 阿嬤 雲林

延伸閱讀

「圈養一群老傢伙」：法國高級長照機構歐葆庭為何成為虐老《掘墓人》？

雲林首座停車場商城大樓開幕 商街藥妝美食購物一次到位

加速災區復原 民進黨雲林、嘉縣、台南黨部助媒合企業捐家電

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

相關新聞

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

雲林縣昨天凌晨發生黃姓男子，持刀棍活生生把自己的阿嬤亂棍打死，胸口還刺了兩刀，刺到刀子斷掉，手法兇殘，今天鄰居提起昨天的...

影／每日念1萬遍佛號「有教化可能」？ 死囚沈岐武18年槍殺2人今想再審

男子沈岐武2007年12月26日深夜因賭債談不攏，憤而開槍，男子謝世政、王志雄當場死亡，王的胞弟王志彥重傷，沈一、二審皆...

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，合議庭今天傳喚政治大學地政學系教授的時任台北市都市計畫委員會委員白仁德作證，柯...

高雄岡山河堤公園男倒臥血泊送醫不治 現場遺留改造手槍

高雄市岡山區昨天下午傳出有一名男子大雨之中倒臥在岡山河堤公園內，民眾上前查看時發現滿地血跡，男子只剩一息尚存被緊急送醫，...

勒斃室友現場擺毒品、傳簡訊…故布疑陣偽自殺 中和男殺人起訴

新北市中和一名男子周志榮今年4月21日與楊姓男室友在住處衝突，失手將對方勒斃。事後周男在現場留下安非他命和注射針筒，製造...

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

雲林縣東勢鄉昨天晨爆發一起孫子持刀棍殺死93歲阿嬤的家庭慘劇，41歲黃姓嫌犯行凶後全身沾滿血跡，呆坐在在血流如注的阿嬤身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。