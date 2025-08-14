影／每日念1萬遍佛號「有教化可能」？ 死囚沈岐武18年槍殺2人今想再審

男子沈岐武2007年12月26日深夜因賭債談不攏，憤而開槍，男子謝世政、王志雄當場死亡，王的胞弟王志彥重傷，沈一、二審皆被依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，最高法院2010年9月16日駁回上訴定讞。沈聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，沈表示「知道錯了」，他每天凌晨2點半起床都會念「南無阿彌陀佛1萬遍」回向被害人，律師團主張他有教化可能性，應判比死刑更輕的刑。

沈岐武還押台北看守所時，對媒體鏡頭說他每天都會念南無阿彌陀佛1萬遍回向被害人，並說「有數」。

沈岐武（53歲）與謝世政、王志雄服役時認識，沈後來在新北市中和區與王志雄合資開設汽車美容店。王志雄、王志彥兄弟則在台北市松山區經營「公道」汽車當鋪，謝世政是當鋪員工。

王志彥（50歲）向警方表示，謝世政找沈岐武到中山區一處賭場打麻將，謝因故不能赴約，改找別人去看沈岐武打牌；沈輸錢怪謝找他打牌卻又失約，又誤會謝是派人去監看他。

沈岐武、謝世政到王志雄位於台北市士林區的住處調解時互嗆，沈掏槍朝謝、王近距離射擊，謝當場斃命在沙發上；王志雄則是在下樓逃跑時被槍擊，子彈貫穿頭顱，死在樓梯間。沈又朝王志彥頭部連開3槍，王志彥左肩中槍，送醫救回一命。警方策動沈的女友和弟弟與他聯繫，沈2007年12月27日中午和警方約在雪山隧道口投案。

士林地院審理時，沈岐武辯稱與死者王志雄、謝世政認識10多年，他是王志雄兒子的乾爹，不會無緣無故殺人，因王志雄持槍欲對他射擊，他奪槍自衛；沈還自稱多年來為精神疾病所苦，案發當天精神不佳，不知為何開槍。士院將沈送精神鑑定，沈雖曾經診斷罹患情感性精神病，但犯案時並無精神障礙或心智缺陷，不採信他奪槍自衛的說法，判處死刑，後來定讞。

憲法法庭去年作出憲判8號判決，嚴格限縮死刑適用與執行條件，當時37名聲請釋憲的死囚中，有3個暫時拿到「免死金牌」，沈岐武即其一，另兩人為林旺仁、林于如。憲判8號理由中，指精神鑑定報告認為沈是「情感性精神病」患者，在相關機關修法前，不能執行死刑。

沈岐武以2023年憲判2號、2024年憲判8號判決意旨，對死刑判決聲請再審，理由是有刑事訴訟法第420條第1項第6款規定「新事實、新證據」。

律師團表示，沈岐武遭羈押後修佛、抄心經，且曾參加慈濟的活動捐了1萬元，2023年至2025年3月，每月捐200元給慈濟，依據兩號憲法法庭判決，沈應具有教化可能性，是「新證據」；律師也聲請調閱沈羈押迄今的輔導與就醫資料。

高檢署公訴檢察官向法官表示，應確認沈岐武是否有獲得2名死者的家屬、遭槍傷的王志彥原諒與和解？

律師團說，因沈岐武被羈押，無法對外聯繫，因此沒能請求被害人原諒，希望法院可以依「修復式司法」調解。律師也說，沈犯後曾多次寫信向被害人家屬道歉，但被害家屬拒絕再收信，沈才沒再繼續寫。

檢察官質疑，依照沈岐武和律師團所述，「直接受害的被害人」並未原諒，沈也沒彌補，但他卻還能捐款給慈善團體，可見並非不能與外界聯繫，認為沈不符合聲請再審要件。