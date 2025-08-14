換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，合議庭今天傳喚政治大學地政學系教授的時任台北市都市計畫委員會委員白仁德作證，柯於庭末表示，盼法官在獨處時要想一下「台灣10年以後會怎麼看這件案子？」

柯文哲侃侃而談完畢，審判長江俊彥宣布退庭，坐在旁聽席的柯妻陳佩琪忽然衝向前方法檯對著合議庭3名法官怒吼「他做了什麼事、叫做犯罪嫌疑重大？」江隨即問「她是誰？」再命令法警對陳佩琪加以拘束。

江俊彥表示，即便已經退庭，但法官還沒有離開，仍有必要在法庭內維持秩序，並鄭重告訴陳佩琪如果再繼續叫囂，未來將禁止旁聽，後來，柯的律鄭深元求情，法官勉予同意未禁止陳佩琪以後再旁聽。

柯文哲8月7日曾「大鬧」法庭，檢察官已向法院聲請調閱法庭錄影帶研議是否違法，今天陳佩琪同樣失控咆哮公堂，後續發展仍待觀察。

柯文哲在白仁德作證後說，對證人作證沒意見「但不好意思因為我連累大家」，台灣的司法很脆弱，是否將更脆弱甚至崩潰，是江俊彥的問題；京華城案送研議很正常，他沒追蹤，直到去年媒體炒作才知道容積率840%的事。

柯文哲說，他是政治人物，案子受到政治干擾，加上鏡週刊當「側翼」造成檢察官勾結媒體辦案，才致今天結果，土地權利人本有權依都計法申請容獎，檢察官將他押到今天，檢察官不是都計專家、沒參與實務操作，卻於2年後說他圖利，才有這件全國矚目大案。

柯表示，審判8個月中他聽各方陳述慢慢搞懂，以現在既有的基礎，法官應重新思考羈押的事；柯說，他被羈押不是高院怎麼說、不是檢察官怎麼認為，是法官在獨處時要想一下「台灣10年以後會怎麼看待這件案子？」

柯說，羈押期父親的離世他非常痛苦，雖知道有人會照顧父親，但做為兒子、做為醫生的他完全幫不上忙，造成父親帶著煩惱離開「我是律師來會見才知道父親走了」。

柯表示，被羈押是個人的痛苦，可自己承擔，但他希望台灣的司法要好，而大罷免的結果檢察官的一些作為，更是重要因素；柯說，他已羈押1年「再押都是小事」，只希望把對司法的傷害降到最低。

柯文哲談完「羈押傷司法」論述，柯的律師鄭深元表示，本月8日已遞狀依羈押法規定聲請健康檢查，鄭說，依法人犯在押1年要做全身檢查，以確認身體無虞承受得起再羈押，按照慣例，柯要到台大醫院檢查，如果柯向看守所提出，所方勢必要再回法院，所以直接向合議庭說明。 台北市前市長柯文哲（左二）今天提解出庭，由於地院與地檢兩台車同時到達，法警戒護柯文哲與北檢其他收容人錯身而過。記者林俊良／攝影