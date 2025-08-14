高雄岡山河堤公園男倒臥血泊送醫不治 現場遺留改造手槍

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區昨天下午傳出有一名男子大雨之中倒臥在岡山河堤公園內，民眾上前查看時發現滿地血跡，男子只剩一息尚存被緊急送醫，但仍在昨晚宣告不治，警方在現場發現遺留一把改造手槍，男子疑似在颱風天舉槍自戕，現場無其他外力介入跡象。

據了解，中槍身亡的是50歲馮姓男子，昨天下午2時許被民眾報案稱在岡山區筧橋路與仁義路口的岡山河堤公園內倒地，疑似用改造手槍自戕，警方獲報後立即派員趕赴現場，並通報救護人員協助處置，由於馮男還一息尚存，被緊急送醫。

警方在現場除了發現改造手槍，還發現他身旁留有疑似遺書，不過馮男經搶救仍在昨晚9時許宣告不治。

由於事涉槍案，警方通報鑑識人員到場採證，但經查現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入的可能，相關原因及經過將由檢警進一步調查釐清，全案已送橋頭地檢署相驗，警方還需要追查男子所使用的改造手槍來源。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

民眾發現岡山河堤公園有男子疑似持槍自戕，現場遺留改造手槍及書信。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾發現岡山河堤公園有男子疑似持槍自戕，現場遺留改造手槍及書信。記者巫鴻瑋／翻攝

岡山 遺書 颱風 槍枝

