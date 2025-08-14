快訊

勒斃室友現場擺毒品、傳簡訊…故布疑陣偽自殺 中和男殺人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市中和一名男子周志榮今年4月21日與楊姓男室友在住處衝突，失手將對方勒斃。事後周男在現場留下安非他命和注射針筒，製造死者施用毒品假象，還用死者手機傳送內容為「我先走了」、「你再打電話」故布疑陣。新北地檢署依殺人罪嫌將周男起訴，全案將由國民法官審理。

今天4月25日，死者哥哥前往弟弟住處找人，因敲門遲遲無人回應，於是持備用鑰匙開門進屋，赫然發現53歲死者陳屍沙發上，死亡多時已出現屍斑。警方在屋內發現安非他命及注射針筒，原懷疑死者疑似施用毒品過量致死，屋主周男則不知去向。

但檢察官會同法醫解剖後，案情出現轉折，發現死者是遭人勒死，鎖定周男涉有重嫌。周男到案後原否認犯行，辯稱見到楊男時對方已死亡，但自己有案遭通緝不便打電話報警，最後終於坦承犯行，供稱因死者想對同住的陳姓女友人毛手毛腳，雙方為此爆發爭執，自己一時情緒失控，失手將死者勒斃。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市中和男子周志榮今年4月與楊姓男室友在住處衝突，竟失手將對方勒斃還故佈疑陣，新北地檢署依殺人罪將他起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市中和男子周志榮今年4月與楊姓男室友在住處衝突，竟失手將對方勒斃還故佈疑陣，新北地檢署依殺人罪將他起訴。圖／聯合報系資料照片

