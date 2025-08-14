雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

雲林縣東勢鄉昨天晨爆發一起孫子持刀棍殺死93歲阿嬤的家庭慘劇，41歲黃姓嫌犯行凶後全身沾滿血跡，呆坐在在血流如注的阿嬤身邊，警察趕到當場逮捕，並發現老人家已明顯死亡，黃嫌就因不滿阿嬤碎碎唸，強迫阿嬤跪在其父遺照前，猛踹毆打，還亂棒追打持水果刀刺死阿嬤，手法極其殘暴，今天被收押。

鄰居說，41歲黃姓凶嫌過去一直在北部生活，直到去年底其父親重病才回來，最近其父親中風亡故，未回台北就一直和林姓阿嬤同住，但數月來，黃男一直沒有工作，只靠阿嬤的老人年金和積蓄，嬤孫共同生活。

昨天凌晨二時許，黃嫌疑因要向阿嬤要錢，老人家即開口唸他，要他出去工作賺錢，兩人一言不合發生爭吵，鄰居被吵醒一度過來勸架未果，就看見黃嫌抓著阿嬤跪在客廳其父親的遺照前，邊罵邊用腳踹老人家。

當時有人趕緊通知住在同村黃嫌的親戚，黃的姑媽等人趕到，黃嫌要大家不要靠近，因他手持刀棍，且還不停打阿嬤，大家不敢靠近即趕緊報，當警察趕到時，只見老人家已倒臥血泊中，黃嫌沾滿血坐在旁邊。

警方發現阿嬤手腳皮開肉綻到處是傷，胸口被用水果刀刺了兩刀，用力過猛刀還刺斷，手法法極其凶殘。據了解，黃嫌犯案後只說他不滿阿嬤碎碎唸一時失控，但黃嫌在台北也曾有家暴、妨害公務前科，沒想到回到南部老家，還釀成家庭慘劇。今天被依殺人罪有逃亡之虞收押禁見。

死者頭部被棍棒重擊加上胸部被深刺兩刀，深及要害才致命，檢警將再進一步解剖查明死因。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線