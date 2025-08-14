快訊

高雄情侶檔摩鐵販毒交易趁「楊柳」換毒窟 警冒10級強風圍堵逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子和吳姓女友涉販毒，投宿高市摩鐵和下游交易；「楊柳」颱風昨來襲，市區吹10級至12級強陣風，兩人趁颱風天換毒窟，沒料失算，少年隊警方冒風雨在摩鐵房間外守候，一舉逮人，並起出百公克依託咪酯煙油、3顆煙彈等毒品

高市警察局少年隊5月5日在鳥松區查獲溫姓和黃姓男子，查扣俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯六瓶約168公克、安毒6包重約5.2公克等毒品，警方向上溯源發現，提供毒品的是一名張姓毒販（51歲）。

警方循線調查，查出張男和吳姓女友（48歲）經常落腳在高市汽車旅館，和下游交易毒品，為規避警方查緝，兩人經查更換摩鐵。

追查發現張和女友投宿在鳳山區鳳東路某汽車旅館，剛好「楊柳」颱風來襲，因風雨強大，高市停止上班課一天；昨天中午，高市風雨正強時，張和女友以為警方忙於防災，於是趁颱風天打算更換處所。

張和女友將身上毒品打包放上機車，退房後房間鐵捲門打開，沒料，警方冒著風雨早在外守候，駕車擋住去路，將2人逮捕，並起出海洛因3包重7.7公克，安非他命11包重24.36公克，依托咪酯菸油1瓶重109.58公克、煙彈3顆，以及電子磅秤及行動電話10具等物。

張否認販毒，吳女坦承吸毒，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並續追毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市少年隊警方昨在「楊柳」颱風來襲於汽車旅館逮捕涉販毒的張姓和吳姓情侶，並起出百公克依託咪酯煙油、3顆煙彈、安毒等毒品。記者石秀華／翻攝
