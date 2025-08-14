高雄3婦分屍魔今當庭情勒法官 嗆「死後要器捐給高醫」

高雄73歲老翁張介宗被控連續殺害兄嫂等3名婦人並分屍拋入高雄港，他已遭檢方依殺人罪起訴求處3個死刑，今上午首度在高雄地院召開準備庭，死者家屬也出庭參與，但張介宗在庭上仍否認犯罪，更對法官情緒勒索「要相信就調查，不相信就速審速決，不會上訴，槍斃我後請把我的屍體器捐給高雄醫學院」。

張介宗辯稱，檢察官所起訴他的殺人內容都不是事實，他多年前就已經同意申請器捐給高雄醫學院，對社會已「無爭」；再者，死者與他是好友，他沒有理由殺人，況且死者婦人身形比他還高大，就算他要殺人把婦人勒斃，他身材矮小很難辦到。

張介宗對於遭控殺人分屍後把屍塊運到高雄港區運河拋屍，他否認犯行，並指自己根本沒有走到港區拋屍，他會騎腳踏車出現在港區，是因為自己習慣每天騎腳踏車運動，若他真的拋屍，港區也很多人運動會目擊，因此他不可能殺人棄屍。

他要求法官不要浪費國家經費，對於他所稱沒有殺人等辯護言詞，若法官要相信就調查，若不相信就速審速決，他也不會上訴，槍斃他後請法院將他的屍體器官捐贈給高雄醫學院。

現場參與的死者家屬強忍悲痛「不發一語」，默默看著張介宗在庭上的強硬說法，直至開庭結束後仍未獲得發言機會，隨後在檢察官及犯罪被害人保護協會人員陪同下，神情哀傷步出法庭離開。

法官在庭上表示，將依照檢察官建議，送張介宗至合格醫療院所鑑定，就張介宗的犯罪動機、目的等在專業人員鑑定下作量刑鑑定。檢察官也表示，就算張介宗否認犯行，他還是可以在鑑定中明確陳述自己的意見，且送交鑑定是因為與量刑鑑定有重大關聯，要鑑定張介宗是否具反社會人格或病態人格。