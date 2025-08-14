快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

總統府憲兵當共諜已獲減刑還上訴 高院：無可憐憫

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

戍守總統府、有「天下第一營」稱號的憲兵211營賴重宇等3名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪，被控拍攝軍事機密文件賣給大陸情工人員，收賄184萬元，4人認罪，一審依貪汙治罪條例、國家安全法分別判刑5年10月至7年不等徒刑。4人上訴，台灣高等法院今改判前憲兵中士黎育爾6年7月徒刑，其餘上訴駁回。

中士退伍的賴重宇一審被判7年徒刑，上兵退伍的陳文豪被判6年5月，下士林裕凱被判5年10月，二審維持原刑度；今日獲改判的黎育爾，一審時被判6年8月徒刑，僅減刑1月。4人皆褫奪公權6年，犯罪所得沒收。

台北地檢署去年調查，通緝中的黃姓台籍男子被中共吸收，鎖定負責總統府維安的賴重宇及資通電軍上兵陳文豪下手，以金錢誘惑販賣單位機密情資，賴等人翻拍軍中資料，依「機敏程度」及提供的現役軍人數，可獲不同金額報酬。

賴重宇、陳文豪，自2022年4月起，由陳持手機翻拍資通電軍公務秘密文書，先轉傳給賴，再由賴傳給黃或中共情工人員；陳2023年退伍前，用化名探詢其他同袍有無意願提供軍中情報賺錢，並將現役軍人聯繫方式轉給賴，因同袍拒絕而未遂。

檢方去年8月收網，黃早已逃亡大陸，但查出退伍中士黎育爾、現役下士林裕凱也涉案。原來賴重宇2023年10月調離原單位前，還引介學弟黎育爾接下他的工作，繼續翻拍應秘密文件，黎育爾退伍後又傳承給林裕凱，以相同手法翻拍文件。

本案在台北地院判決後，檢方並未上訴，4名被告都針對量刑提上訴。

高院審理後認為，黎育爾犯違背職務收受賄賂罪部分，於檢察官偵查中自白，並在北院審理時繳回66萬4100元犯罪所得，他在憲兵指揮部基隆憲兵隊訊問時，主動供出共犯，檢察官才查獲林裕凱，符合貪汙治罪條例減刑規定，因此撤銷改判。

高院認為黎育爾曾擔任憲兵中士，卻違背職務收受賄賂，並邀林裕凱共犯，危害國家安全，考量他坦承犯行，繳交全部不法所得，並主動告知還有共犯，改判6年7月徒刑。

至於賴重宇、陳文豪、林裕凱及黎育爾其他部分犯罪，高院認為量刑適當，且已依貪汙治罪條例第8條第2項前段、國安法第7條第7項規定減刑，且他們都沒有「不得已」的原因，客觀上也無可憐憫之處，4人要求從輕處斷無理，因此駁回上訴。

曾戍守總統府的憲兵211營賴重宇（左，2023年11月20日中士退伍）拍攝軍事機密文件，賣給中國大陸情工人員，一、二審都判他7年徒刑，褫奪公權6年，沒收犯罪所得。資料照片。記者黃義書／攝影
曾戍守總統府的憲兵211營賴重宇（左，2023年11月20日中士退伍）拍攝軍事機密文件，賣給中國大陸情工人員，一、二審都判他7年徒刑，褫奪公權6年，沒收犯罪所得。資料照片。記者黃義書／攝影

憲兵 翻拍 貪汙 機密 林裕凱

延伸閱讀

分屍女友臟器丟馬桶 腿骨肉刮得乾乾淨淨…高院仍判無期徒刑

男照服員是狼！夜闖寢室摸2身障女胸部 還辯稱幫忙開冷氣

黑吃黑落空只搶到空氣槍 法官「1理由」減刑判1年4月

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

相關新聞

高雄3婦分屍魔今當庭情勒法官 嗆「死後要器捐給高醫」

高雄73歲老翁張介宗被控連續殺害兄嫂等3名婦人並分屍拋入高雄港，他已遭檢方依殺人罪起訴求處3個死刑，今上午首度在高雄地院...

總統府憲兵變共諜！賣公務機密給中國大陸 4人上訴僅1人減1月刑

戍守總統府、有「天下第一營」稱號的憲兵211營賴重宇等3名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪，被控拍攝軍事機密文件賣給大陸...

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

雲林縣東勢鄉昨天晨爆發一起孫子持刀棍殺死93歲阿嬤的家庭慘劇，41歲黃姓嫌犯行凶後全身沾滿血跡，呆坐在在血流如注的阿嬤身...

分屍女友臟器丟馬桶 腿骨肉刮得乾乾淨淨…高院仍判無期徒刑

菲籍移工蜜雀兒與同鄉男友馬克口角而遭殺害，她被開腸剖肚，部分臟器進了馬桶，檢方依家暴殺人罪起訴，桃園地院國民法官庭依殺人...

勒斃室友現場擺毒品、傳簡訊…故布疑陣偽自殺 中和男殺人起訴

新北市中和一名男子周志榮今年4月21日與楊姓男室友在住處衝突，失手將對方勒斃。事後周男在現場留下安非他命和注射針筒，製造...

高雄情侶檔摩鐵販毒交易趁「楊柳」換毒窟 警冒10級強風圍堵逮人

張姓男子和吳姓女友涉販毒，投宿高市摩鐵和下游交易；「楊柳」颱風昨來襲，市區吹10級至12級強陣風，兩人趁颱風天換毒窟，沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。