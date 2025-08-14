7旬翁持斧砍死哥 開庭曾說「關到死浪費經費」今判13年6月

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣員林市七旬高姓老翁因不滿祖產分配、祭拜問題等，與哥哥素來不睦，去年春節前夕持斧頭及折疊刀殺死哥哥，事後逃逸至南投縣遭逮，一審判高13年6月徒刑，二審審理期間，高主張是傳統工藝師，若輕判出監可回饋社會，「關到死浪費經費」，二審今駁回上訴，維持原判。

此案在台中高分院由審判長石馨文、陪席法官陳茂榮、受命法官賴妙雲組成的合議庭審理，在二審審理期間，高翁以手寫4張信紙庭呈給合議庭，他主張一審量刑13年6月過重，已經70多歲，家族內親友沒有人活過80歲，一審的量刑是要他「關到死，要死才能出監獄」，過去只要有寒流來，鄰里內年長的親友就會往生，擔心撐不過服刑。

高翁也主張，讓他老死在監獄裡面，沒有教化意義，也是在「浪費政府經費」，而且他是傳統工藝的教師，若能輕判出監重回社會，會從事回饋社會的工作，還能夠傳承傳統的工藝，對一審檢方主張的殺人事實，他都認罪不爭執，只爭執量刑刑度。

檢警調查，高姓老翁（72歲）與哥哥同住在彰化縣員林市三合院，去年2月7日下午4時許，老翁從隨身手提袋內拿出斧頭揮擊哥哥頭部14次，再持摺疊刀刺向哥哥胸部4次，致哥哥頭部及前胸多處撕裂傷等，送醫不治，全案一審由彰化地院國民法官法庭審理，判刑13年6月，二審今審結宣判。

殺人 國民法官

