分屍女友臟器丟馬桶 腿骨肉刮得乾乾淨淨…高院仍判無期徒刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

菲籍移工蜜雀兒與同鄉男友馬克口角而遭殺害，她被開腸剖肚，部分臟器進了馬桶，檢方依家暴殺人罪起訴，桃園地院國民法官庭依殺人罪判馬克無期徒刑。檢方和馬克皆上訴，台灣高等法院今判上訴駁回。

馬克（Velasco Mark Dave）2023年7月17日與女友吵架而殺人，為毀屍滅跡，將蜜雀兒的屍體拖至租屋處廁所、沖洗屍體血跡，再到陽台取切肉刀，把蜜雀兒的屍體自胸口處至腹部剖開，再將肝臟等分割為小塊，沖入馬桶。馬克又把腿關節連接處斷開，再使蜜雀兒腿肉分離。分屍後，馬克把血衣、床單、小腿骨等用垃圾袋包裹，丟到公司宿舍外的垃圾子母車內，最後再偷走蜜雀兒的皮夾、手機。

一審時，檢方拿出馬克的量刑前社會鑑定報告，指馬克過去有賭博惡習，與蜜雀兒因金錢糾紛出現嫌隙，且馬克過去與異性相處長期有問題，對母親依賴性高，馬克認為母親有不正當男女關係，因此當他得知蜜雀兒移情別戀，感到被背叛、欺騙，憤而殺害對方。鑑定報告也顯示，馬克犯案後認為自己僅需關4至5年，缺乏同理心，無明顯悔意，矯正教化可能低、再犯風險高。

馬克對犯罪事實坦承不諱，一審認定他犯刑法殺人、損壞屍體、竊盜罪，分別判處無期徒刑、4年6月徒刑與4月得易科罰金之刑，刑後驅逐出境。檢方認為馬克應處死刑、馬克認為量刑過重，都上訴。

高院行準備程序時，馬克的律師主張他不懂中文，對於量刑前社會鑑定報告的內容無法立即回應，聲請重新調查。法官質疑，量刑前社會鑑定報告是一審時律師聲請調查，該資料是在一審最後的協商程序及準備程序終結前就已做好，檢辯雙方都有確認鑑定資料之利用，律師仍主張馬克沒有充分理解報告的內容？

馬克的律師聲稱「被告對部分描述感到驚訝」，因此認為他沒完全了解報告描述了什麼，加上馬克手上沒有英文或菲律賓語譯本，無法逐字確認；另外，馬克在收容期間行為也未失當、違反紀律，律師也認為報告有疏漏。

「我記得我有後悔為什麼做這件事。」馬克指中文鑑定報告與事實不完全一致。律師表示，二審期間到看守所「律見」時，有請菲律賓駐台代表處協助翻譯他們認為有問題的部分。

高院審理後，法院今駁回檢方和馬克上訴，馬克仍維持無期徒刑。

菲籍移工蜜雀兒2023年與交往2年的同鄉男友馬克（Velasco Mark Dave）在租屋處口角，馬克勒頸、拿刀砍死她，還將她開腸剖肚，把部分臟器沖入馬桶，一、二審皆依殺人罪判處無期徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
菲籍移工蜜雀兒2023年與交往2年的同鄉男友馬克（Velasco Mark Dave）在租屋處口角，馬克勒頸、拿刀砍死她，還將她開腸剖肚，把部分臟器沖入馬桶，一、二審皆依殺人罪判處無期徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

馬桶 律師 殺人

