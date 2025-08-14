快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

總統府憲兵變共諜！賣公務機密給中國大陸 4人上訴僅1人減1月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

戍守總統府、有「天下第一營」稱號的憲兵211營賴重宇等3名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪，被控拍攝軍事機密文件賣給大陸情工人員，收賄184萬元，4人認罪。台北地方法院依貪汙治罪條例、國家安全法分別判刑5年10月至7年不等徒刑，褫奪公權6年。案經上訴，台灣高等法院今改判黎育爾6年7月徒刑，其餘上訴駁回。

換句話說，賴重宇仍被判刑7年，陳文豪判6年5月、林裕凱判5年10月，4人犯罪所得均沒收。

國防部去年接獲官兵檢舉，指有同袍用手機翻拍公務機密賣給中共，基隆憲兵隊、國家安全維護工作站分析金流，查出賴重宇等4人涉賣軍中機密。

起訴指出，賴重宇、陳文豪涉從2021年底至2022年初，陸續透過通緝中的黃姓民間人士引介，被中共情工人員吸收，從2022年4月起，由陳文豪用手機翻拍單位上公務應秘密文書，轉傳給賴，賴再轉給黃或中共情工人員。前年3、4月間起至同年8月間，陳文豪用化名探詢其他同袍有無意願提供軍中資料賺取報酬後，將現役軍人聯繫方式轉給賴，賴再傳給黃或中共人員。所幸其他現役軍人拒絕而未遂。

陳退伍後，探詢有無同袍願提供情報，被接觸者多拒絕。檢方去年8月搜索約談，查出賴引介學弟黎育爾加入，黎退伍後將工作轉給學弟林裕凱，以相同手法拍攝、傳送軍事文件，收受賄賂。

檢方調查，賴重宇收賄46萬元、陳文豪收賄45萬元、黎育爾收賄66萬元、林裕凱收賄26萬元。4人羈押禁見，坦承因缺錢花用，翻拍機敏文件牟利。

北院認為，賴重宇等人受國軍栽培，職司戍衛總統府內勤務及情報機構，均屬極具機敏及重要單位，卻違背職務收賄，竊密內容是國家不對外公開資料，危害國家安全，賴重宇被判刑7年，黎育爾6年8月、陳文豪判6年5月、林裕凱判5年10月，犯罪所得均沒收。

案經上訴，高院審理後撤銷賴育爾事實部分，改判6年7月徒刑，其餘上訴駁回。

曾戍守總統府的憲兵211營賴重宇（左，2023年11月20日中士退伍）拍攝軍事機密文件，賣給中國大陸情工人員。資料照片。記者黃義書／攝影
曾戍守總統府的憲兵211營賴重宇（左，2023年11月20日中士退伍）拍攝軍事機密文件，賣給中國大陸情工人員。資料照片。記者黃義書／攝影

收賄 中共 林裕凱

延伸閱讀

人在獄中！強吻鍾沛君 朱學恒賠35萬確定

普悠瑪事故害6歲童終身殘疾 台鐵、司機員尤振仲確定賠1949萬

男照服員是狼！夜闖寢室摸2身障女胸部 還辯稱幫忙開冷氣

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

相關新聞

總統府憲兵變共諜！賣公務機密給中國大陸 4人上訴僅1人減1月刑

戍守總統府、有「天下第一營」稱號的憲兵211營賴重宇等3名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪，被控拍攝軍事機密文件賣給大陸...

分屍女友臟器丟馬桶 腿骨肉刮得乾乾淨淨…高院仍判無期徒刑

菲籍移工蜜雀兒與同鄉男友馬克口角而遭殺害，她被開腸剖肚，部分臟器進了馬桶，檢方依家暴殺人罪起訴，桃園地院國民法官庭依殺人...

7旬翁持斧砍死哥 開庭曾說「關到死浪費經費」今判13年6月

彰化縣員林市七旬高姓老翁因不滿祖產分配、祭拜問題等，與哥哥素來不睦，去年春節前夕持斧頭及折疊刀殺死哥哥，事後逃逸至南投縣...

讓專家說話！柯文哲涉圖利罪 政治大學教授白仁德今出庭作證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利案，合議庭今傳喚時任台北市都市計畫委員會委員的政治大學地政學系教授白仁德作...

普悠瑪事故害6歲童終身殘疾 台鐵、司機員尤振仲確定賠1949萬

台鐵普悠瑪列車七年前出軌釀十八人死亡、二一五人輕重傷，司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速，被法院認定是肇事主因，依過失致...

普悠瑪事故台鐵、司機員確定賠1949萬元 台鐵：尊重法院判決

台鐵普悠瑪列車7年前出軌釀18人死亡、215人輕重傷，當時重傷的6歲謝姓男童，因生活無法自理，向尤振仲、台鐵公司連帶求償...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。