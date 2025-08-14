聽新聞
0:00 / 0:00
讓專家說話！柯文哲涉圖利罪 政治大學教授白仁德今出庭作證
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利案，合議庭今傳喚時任台北市都市計畫委員會委員的政治大學地政學系教授白仁德作證，並提解在押的柯文哲、傳喚威京集團主席沈慶京、傳喚都發局前局長黃景茂出庭。
京華城案偵查期間，檢察官2024年8月21日傳喚白仁德、文化大學都市計劃與開發管理學系教授徐國城、行政院前秘書長劉玉山作證，訊後全部請回；同月28日展開搜索偵查，陸續搜索台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯文哲等人。
事實上，白仁德、徐國城皆都市計畫專家，合議庭原本也同意傳喚徐國城作證，但一方考量訴訟可以有效推進，捨棄傳喚徐。
現任市府都發局總工程司楊智盛上月22日到案作證，表示在都市發展局「天下第一科」都市規劃科長任內，不清楚京華城案政策形成的過程，但政策既已決定，只能會辦研議，有在簽呈上表示「恐無法說服外界爭議」等。
楊智盛證說，2020年6月20日專案小組會議他與時任總工程司邵琇珮、股長參與，會議主要談的是12萬0284平方公尺未被充分討論，他在會中敘明早於2018年前副市長林欽榮時代即已經過討論，專案小組會議前有「會前會」，為此，曾跑去政大找過白仁德說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言