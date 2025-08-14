聽新聞
0:00 / 0:00

剛聲請保護令！警處理男女糾紛遭砍 恐怖情人判7年5月

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

彭姓男子不滿李姓前女友分手，去年耶誕節闖入她家躲藏、破壞，李和現任洪姓男友當時前往報案、聲請保護令，由兩名警員陪同回家時，彭涉從黑暗中衝出猛撲拉扯，持刀狠刺警員，其中一警胸部中刀傷及心臟。台中地方法院依殺人未遂等罪判他七年五月徒刑；另依毀損罪判刑六月，得易科罰金。

檢方調查，卅五歲彭男不滿李女提分手，二○二四年十二月廿五日凌晨闖入對方住處，拿刀破壞沙發、床、電視櫃及化妝台。李女發現彭男脫序行為報案，和洪姓男友一起到派出所聲請保護令，完成手續後，兩名陳姓警員為求謹慎，陪同回家。

彭男當時仍躲屋內，拿一把卅三公分長刀，根據密錄器畫面，李女、洪男及警員進屋剛開燈，彭突然衝向李女，彭失控持刀朝一名警員胸口、腹部猛刺三刀，另一名警員阻擋時手部也遭砍傷。

法院審理時彭否認殺人未遂，辯稱沒有要殺警員意圖，是奪刀時不小心誤傷。

法院勘驗錄影、比對證詞，認為彭下手力道猛，主觀上有殺人不確定故意，審酌他危及執勤警員生命，且犯後否認、避重就輕，依殺人未遂、傷害等罪判他七年五月。

警察 耶誕節 密錄器 保護令

延伸閱讀

台中2員警處理男女糾紛遭長刀猛刺…1人傷及心臟縫21針 凶手下場曝

逆子！父親節毆打爸爸逼跪祖宗牌位 嘉檢聲押法院准押核發緊急保護令

聲請家暴保護令仍遭害 衛福部祭措施加強防護

保護令改革啟動！5類家暴加害人「該羈押就羈押」 衛福部提強化二措施

相關新聞

廣角鏡／八里食品倉庫起火 燒毀千坪

新北市八里區商港五路昨天清晨發生工廠火警，從事食品原料進口貿易、通過ＩＳＯ二○○○和ＨＡＣＣＰ認證的品元實業公司商港廠，...

剛聲請保護令！警處理男女糾紛遭砍 恐怖情人判7年5月

彭姓男子不滿李姓前女友分手，去年耶誕節闖入她家躲藏、破壞，李和現任洪姓男友當時前往報案、聲請保護令，由兩名警員陪同回家時...

人在獄中！強吻鍾沛君 朱學恒賠35萬確定

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處十一月徒刑定讞，在監服刑中；民事部分，鍾沛君求償五百萬元，一審判朱學...

狼醫平台上線首波公布7人 醫改會：「限制」恐成保護傘

醫師涉性侵、性騷案件頻傳，經民團要求，衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」近日上線，首波列出六名狼醫、一名醫事放射人員，包...

疑側風過大 UPS貨機降落桃機擦地冒火

楊柳颱風來襲，北部無豪雨，但帶來強風影響航班狀況。一架ＵＰＳ貨機5X61航班（B747-8F型）昨晚降落桃園機場時，疑似...

普悠瑪事故害6歲童終身殘疾 台鐵、司機員尤振仲確定賠1949萬

台鐵普悠瑪列車七年前出軌釀十八人死亡、二一五人輕重傷，司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速，被法院認定是肇事主因，依過失致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。