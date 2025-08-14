剛聲請保護令！警處理男女糾紛遭砍 恐怖情人判7年5月

彭姓男子不滿李姓前女友分手，去年耶誕節闖入她家躲藏、破壞，李和現任洪姓男友當時前往報案、聲請保護令，由兩名警員陪同回家時，彭涉從黑暗中衝出猛撲拉扯，持刀狠刺警員，其中一警胸部中刀傷及心臟。台中地方法院依殺人未遂等罪判他七年五月徒刑；另依毀損罪判刑六月，得易科罰金。

檢方調查，卅五歲彭男不滿李女提分手，二○二四年十二月廿五日凌晨闖入對方住處，拿刀破壞沙發、床、電視櫃及化妝台。李女發現彭男脫序行為報案，和洪姓男友一起到派出所聲請保護令，完成手續後，兩名陳姓警員為求謹慎，陪同回家。

彭男當時仍躲屋內，拿一把卅三公分長刀，根據密錄器畫面，李女、洪男及警員進屋剛開燈，彭突然衝向李女，彭失控持刀朝一名警員胸口、腹部猛刺三刀，另一名警員阻擋時手部也遭砍傷。

法院審理時彭否認殺人未遂，辯稱沒有要殺警員意圖，是奪刀時不小心誤傷。

法院勘驗錄影、比對證詞，認為彭下手力道猛，主觀上有殺人不確定故意，審酌他危及執勤警員生命，且犯後否認、避重就輕，依殺人未遂、傷害等罪判他七年五月。