聽新聞
0:00 / 0:00

人在獄中！強吻鍾沛君 朱學恒賠35萬確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

朱學恒。圖／聯合報系資料照片
朱學恒。圖／聯合報系資料照片

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處十一月徒刑定讞，在監服刑中；民事部分，鍾沛君求償五百萬元，一審判朱學恒應賠償卅五萬元，朱不服提上訴，爭執賠償金額應該僅十萬元，台灣高等法院昨駁回上訴，全案確定。

朱學恒二○二二年七月廿日邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也邀請立委陳菁徽與宴，朱表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市安和路「鮨処律」餐廳訂了包廂，約八月六日三人共餐、飲酒。

當晚九時廿五分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒二度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女嘴唇，強制猥褻得逞。

一審判處朱學恒有期徒刑一年二月，朱提上訴，二審合議庭安排調解，朱希望賠償鍾沛君一五○萬元外加道歉，後來加碼為二百萬元；朱表示已深受煎熬，對鍾女也感到愧疚，願意當庭認罪，求能獲得緩刑宣判，但鍾女不為所動。

鍾沛君反批朱學恒「我不是商品，不要用價碼來羞辱我」，合議庭撤銷改判朱十一月徒刑，朱放棄上訴全案定讞，今年一月廿四日發監執行。

鍾沛君在檢察官起訴朱學恒後，向朱求償五百萬元，承諾獲判賠金錢全數做公益用途，法院分案採行不公開審理制，一審判朱學恒應賠償卅五萬元，朱不服提上訴，認為賠償金額應該僅十萬元。

高院審理，認為朱學恒違反鍾沛君意願強吻，侵害鍾女貞操權及性自主權情節重大，審酌雙方具相當社會經濟地位，原為朋友關係，及受害狀況等一切情狀，認為一審判決適當，昨駁回上訴，全案確定。

猥褻 朱學恒 鍾沛君 陳菁徽 台灣高等法院

延伸閱讀

朱學恒強吻鍾沛君…他人在監服刑只想賠10萬 二審判賠35萬確定

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

賴清德726罷免後才向災民致歉 陳菁徽：人民不需鬥雞總統

外媒敲能源安全警鐘 陳菁徽：823公投否定廢核守住國安命脈

相關新聞

廣角鏡／八里食品倉庫起火 燒毀千坪

新北市八里區商港五路昨天清晨發生工廠火警，從事食品原料進口貿易、通過ＩＳＯ二○○○和ＨＡＣＣＰ認證的品元實業公司商港廠，...

剛聲請保護令！警處理男女糾紛遭砍 恐怖情人判7年5月

彭姓男子不滿李姓前女友分手，去年耶誕節闖入她家躲藏、破壞，李和現任洪姓男友當時前往報案、聲請保護令，由兩名警員陪同回家時...

人在獄中！強吻鍾沛君 朱學恒賠35萬確定

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處十一月徒刑定讞，在監服刑中；民事部分，鍾沛君求償五百萬元，一審判朱學...

狼醫平台上線首波公布7人 醫改會：「限制」恐成保護傘

醫師涉性侵、性騷案件頻傳，經民團要求，衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」近日上線，首波列出六名狼醫、一名醫事放射人員，包...

疑側風過大 UPS貨機降落桃機擦地冒火

楊柳颱風來襲，北部無豪雨，但帶來強風影響航班狀況。一架ＵＰＳ貨機5X61航班（B747-8F型）昨晚降落桃園機場時，疑似...

普悠瑪事故害6歲童終身殘疾 台鐵、司機員尤振仲確定賠1949萬

台鐵普悠瑪列車七年前出軌釀十八人死亡、二一五人輕重傷，司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速，被法院認定是肇事主因，依過失致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。