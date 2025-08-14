聽新聞
0:00 / 0:00

狼醫平台上線首波公布7人 醫改會：「限制」恐成保護傘

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

醫師性侵性騷案件頻傳，經民團要求，衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」近日上線，首波列出六名狼醫、一名醫事放射人員，包括日前棄保潛逃的台大婦科教授鄭文芳；台大另一名陳姓教授則尚未出現在名單中。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，專區公布對象為涉及性平事件醫事人員，呈現姓名、專科別（醫師）、執業縣市（停業）、相關案件訊息。二○二三年性平三法修法後案件，正進行司法訴訟程序案件不會納入平台；修法前案件正與司法院協調，希望盡快銜接、公布判決書資料。

醫改會執行長林雅惠說，平台現僅揭露二○二三年後性平判決確定案件，之前判決定讞，或僅有懲處紀錄、調查已確認但未定讞等案件，均因系統限制而不被揭露。涉案醫師如改名，或跨縣市執業，民眾無從查詢，辨識困難，「醫事人員性別事件資訊專區」恐反成不良醫師「保護傘」。

醫改會舉例，新北陳姓狼醫二○二○年在診間誘導病患發生關係，事發後改名，二○二二年遭懲戒，如今不僅跨縣市執業，還擔任主管職。另一名高雄曾姓狼醫涉性騷擾病患，遭懲戒停業二個月，目前仍在執業。

林雅惠認為，違反醫療倫理不只性平事件，如盜刷健保卡、雇用密醫、使用非法療法等，均嚴重破壞醫病信任。政府應優先揭露所有判決書與懲戒紀錄，不限性平案件與時間範圍。

平台也未揭露狼醫執業場所，劉玉菁表示因執業地點屬動態，醫師可能異動，系統無法即時更新，會評估是否有更好做法。

性侵 台大 性平 醫師 性騷案 衛福部 醫改會 健保卡

延伸閱讀

衛福部狼醫平台上線！7名醫事人員供查詢 衛福部：考量納執業醫療機構

狼醫平台上線 公告判決確定者姓名科別執業縣市

高雄網紅醫師遭控害命10天2起 柯志恩及家屬轟政府給交待

台師大女足隊員遭違法抽血案 教育部舉行會議、衛福部直指討論這事

相關新聞

廣角鏡／八里食品倉庫起火 燒毀千坪

新北市八里區商港五路昨天清晨發生工廠火警，從事食品原料進口貿易、通過ＩＳＯ二○○○和ＨＡＣＣＰ認證的品元實業公司商港廠，...

剛聲請保護令！警處理男女糾紛遭砍 恐怖情人判7年5月

彭姓男子不滿李姓前女友分手，去年耶誕節闖入她家躲藏、破壞，李和現任洪姓男友當時前往報案、聲請保護令，由兩名警員陪同回家時...

人在獄中！強吻鍾沛君 朱學恒賠35萬確定

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處十一月徒刑定讞，在監服刑中；民事部分，鍾沛君求償五百萬元，一審判朱學...

狼醫平台上線首波公布7人 醫改會：「限制」恐成保護傘

醫師涉性侵、性騷案件頻傳，經民團要求，衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」近日上線，首波列出六名狼醫、一名醫事放射人員，包...

疑側風過大 UPS貨機降落桃機擦地冒火

楊柳颱風來襲，北部無豪雨，但帶來強風影響航班狀況。一架ＵＰＳ貨機5X61航班（B747-8F型）昨晚降落桃園機場時，疑似...

普悠瑪事故害6歲童終身殘疾 台鐵、司機員尤振仲確定賠1949萬

台鐵普悠瑪列車七年前出軌釀十八人死亡、二一五人輕重傷，司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速，被法院認定是肇事主因，依過失致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。