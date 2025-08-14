普悠瑪事故害6歲童終身殘疾 台鐵、司機員尤振仲確定賠1949萬

台鐵普悠瑪列車七年前出軌釀十八人死亡、二一五人輕重傷。圖／聯合報系資料照片

台鐵普悠瑪列車七年前出軌釀十八人死亡、二一五人輕重傷，司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速，被法院認定是肇事主因，依過失致死罪判刑四年六月定讞。事故時僅六歲、年紀最小重傷者謝沛帛向尤振仲、台鐵連帶求償六二四○萬元，一審判賠一九四九萬餘元，謝和尤振仲、台鐵均未上訴而確定。台鐵公司表示尊重判決。

董家小妹董芯宸一審獲賠四點九萬餘元，同樣未上訴確定。營造公司負責人許女腰椎骨折，董家大姊董小羚因母親身亡，均求償，一審分別判賠二四二萬餘元、卅萬餘元，兩人上訴，台灣高等法院昨駁回，仍可上訴。

四名被害人提告，尤振仲擔任司機員，二○一八年十月廿一日駕駛自樹林站發車開往台東普悠瑪列車，擅自關閉列車自動防護（ＡＴＰ）系統，導致告警訊息無法回傳至綜合調度台，又超速進入彎道，致列車出軌翻覆。

許女因事故腰椎骨折、頸椎損傷、腦震盪等，請求不能工作損失、精神慰撫金等，求償四六八萬元；董芯宸右膝挫傷，請求醫藥費、精神慰撫金共一百萬五四二○元。

董小羚因母親創傷性休克死亡，請求殯葬費用，另事故造成她父母雙亡，全戶有八人罹難，含鄰居共六人重傷，也請求精神慰撫金，共計二○二二萬餘元。

謝沛帛頭部外傷併顱內出血、頭皮撕裂傷、開放性顱骨骨折、左手橈骨及尺骨骨折，終身殘疾達極重度障礙等級，至今仍需復健追蹤，請求看護費、勞動力減損、精神慰撫金共六二四○萬元。

尤振仲未提任何答辯，台鐵認為尤擅自關閉ＡＴＰ系統且超速，是個人違規，公司已定期提供教育訓練、技能檢定及在職訓練，也舉辦例行安全會議說明應遵守安全事項等，台鐵無過失。

宜蘭地院一審判尤振仲、台鐵應連帶給付許女二四二萬三○○一元、董芯宸四萬九四○○元、董小羚卅萬二二三○元、謝沛帛一九四九萬六三七五元。許女、董小羚上訴，高院認為一審判定金額沒有違誤駁回。