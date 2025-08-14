輾過「活生生的人」！巨業司機撞女大生 3度來回移車害命

巨業客運施姓司機去年在台中車站前左轉輾死東海大學林姓女學生，被依過失致死罪嫌起訴；台中地方法院昨開庭，家屬痛斥施撞人後又三度來回移動車子，主張應論處殺人罪；法官質問施不知林女倒臥位置為何前後移車？「家屬當然無法接受」。

林女母親昨淚灑法庭，激動說女兒生前那麼愛漂亮卻遇上慘劇，整個臉歪七扭八還有輪胎痕，起訴卻認定「過失」，她完全無法接受；一般人駕車撞到貓、狗都知道停下，施卻來回移動公車才導致女兒身亡。

施男去年九月廿二日駕駛三○五路公車，行經中區綠川東街左轉中山路時，因未落實轉向停看行，撞上走在行人穿越線上的廿歲東海大學林姓女大生；檢方依過失致死罪嫌起訴，家屬控訴殺人部分不起訴。

昨開庭時施說自己錯了，坦承過失致死；辯護律師周仲鼎表示，施全認罪，盼談和解、盡力賠償，且施案發後留在現場接受警方詢問，符合自首減刑要件。

林女家屬告訴代理人、律師劉建志說，施第一次撞到人後，下車前有第二次向前行駛，下車查看後又上車第三度向前行駛，最後再第四次倒車，其撞人後繼續三次前進、後退，都不可能是「過失」導致，認為檢方僅以過失致死罪起訴，對施行為未充分評價。

劉表示，根據法醫解剖，林女第一次受輾壓後仍有血壓、呼吸，當下還活著，可證明施之後繼續向前、後退，輾過的是個「活生生的人」，主張法院應變更起訴法條，改依殺人罪論處。

法官陳怡珊詢問施，你撞人後下車查看，又上車往前開用意為何？施說他看到輪下有一隻手，想閃過不要壓到她；陳再問，你知道當時車底下人的位置嗎？施表示，只看到輪胎後方有一隻手，但沒有看到頭。

陳追問，你如果要閃過她，但都不知頭或其他身體位置，怎麼知道車要往前還是往後？施維持同樣說法，表示當時天色暗，他往後會壓到手。陳怡珊大嘆一口氣，語重心長說「這就是家屬不能接受的原因啊」，你都沒看到車底下被害人頭部，就直接移動車身。

公訴檢察官也請法院審酌，施男過去任巨業司機時，就同樣因左轉不慎撞及另一人致死，可見他在前案未記取教訓，過失行為嚴重，建請法院從重量刑。