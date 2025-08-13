快訊

普悠瑪事故台鐵、司機員確定賠1949萬元 台鐵：尊重法院判決

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵普悠瑪列車7年前出軌釀18人死亡、215人輕重傷，當時重傷的6歲謝姓男童，因生活無法自理，向尤振仲、台鐵公司連帶求償6240萬元，一審獲賠1949萬餘元確定。對此，台鐵公司表示，尊重法院判決。

台鐵普悠瑪列車7年前出軌釀18人死亡、215人輕重傷，司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速，被法院認定是肇事主因，依過失致死罪判刑4年6月定讞，已入獄服刑，其中謝姓男童、董姓傷者、王姓死者家屬、許姓傷者訴請尤振仲及台鐵公司連帶賠償。

一審宜蘭地方法院計算，扣除原告或家屬已受領台鐵賠償金，審酌謝姓男童生活無法自理，判決獲賠看護費用、勞動能力減損以及精神慰撫金等共1949萬6375元；董姓傷者為4萬9400元；王姓死者家屬為30萬2230元以及許姓傷者242萬3001元。其中謝姓男童、董姓傷者部分未上訴而確定，王姓死者家屬及許姓傷者不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

台鐵先前主張，尤擅自關閉ATP系統且超速，是個人違規行為，台鐵公司已對轄下司機員定期提供教育訓練、技能檢定及在職訓練，也會舉辦例行安全會議說明應遵守的安全事項，並辦理司機員種子訓練等，台鐵並無過失。

對於法院這樣的判決，台鐵公司表示，尊重法院判決。

台鐵普悠瑪列車2018年在新馬車站出軌，台釀18人死亡、215人輕重傷。聯合報系資料照
