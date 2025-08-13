想蒐證！檢察官函調柯文哲法庭「大暴走」畫面 法官評議中

民眾黨前主席柯文哲日出庭時「大暴走」。圖／聯合報系資料照

台灣民眾黨前主席柯文哲日前法庭「大暴走」，嗆檢察官「X」餘波未了，為維執法尊嚴，台北地檢署函調當日休庭時間柯「行為」的法庭錄影畫面蒐證，台北地方法院今收文，是否提供畫面給檢察官使用，合議庭評議中。

柯文哲本月7日押解出庭，當天，合議庭傳喚台北市政府前副秘書長李得全作證，檢方庭前提出刑事補充理由書狀第20攻防，庭審從9時30分開到10時27分休庭，法庭內，剩柯與律師團與主任檢察官林俊廷、檢察官陳思荔、廖彥鈞在座。

柯失控飆罵檢察官「X」，還對林俊廷說「你是林俊言（偵查檢察官）的小弟嗎」，罵檢察官「有沒有良心」、「不要臉」、「逼死彭振聲太太」，並說「去跟賴清德講啦，我絕對不會投降，絕對不會屈服，絕對不會屈服」。

柯文哲同時丟擲盛水的水杯致水花噴濺在案卷、律師的手提電腦上，還將零散未加釘的刑事補充理由書狀拋出洩忿。

法官再回法庭聽聞法庭失序，詢問檢、辯意見。柯文哲引用台大前校長管中閔的書「大學的脊梁」控訴檢方羅織構陷，林俊廷表示不希望證人看到被告和檢察官吵架，還表示希望調閱法庭錄影畫面，稍晚，台北地檢署發聲明「本署表達嚴正譴責」。

檢察官認為，柯文哲可能涉及「公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱」罪，向合議庭函調休庭時的錄影畫面，以為蒐集證據準備，合議庭今正式收到函件，正評議是否准允。

依現行法庭錄音錄影及其利用保存辦法規定，當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人，因主張或維護其法律上利益，聲請交付法庭錄音或錄影內容時，應敘明理由，由法院為許可與否之裁定。

同辦法規定，法院受理前項聲請，如認符合聲請人要件，並在聲請期間內提出，且就所主張或維護法律上之利益已敘明者，除法令另有排除規定外，應予許可。