影／躲盤查進無尾巷！男車內丟出不明物 桃警一搜是安非他命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名49歲呂姓男子今凌晨開車行經桃園區中平路，因轉彎未打方向燈遭警方攔查，呂男卻急駛入巷，最後在無尾巷中遭攔下。員警發現車內丟出不明物，經搜索為2包安非他命，呂男還謊騙自己駛進巷弄是為了探友，當場被識破，全案依法送辦。

桃園警分局中路派出所員警今凌晨3時許外出巡邏，行經中平路發現一輛小客車轉彎未使用方向燈，準備上前攔查，沒想到小客車疑似發現警車在後面，立即駛入巷弄，卻不料竟是無尾巷，當場被員警逮住。

對此警方眼尖發現小客車從車內扔出不明物品，上前盤查駕駛座49歲呂姓男子駕駛，並擴大周邊搜尋，當場查獲毒品安非他命2包。

呂男自稱是來訪友，對於毒品並不清楚，員警詢問他朋友住哪，呂男說就住巷子裡，但不知道是否在家，員警反問他深夜訪友怎沒先行聯絡，請他撥打電話確認，沒想到朋友卻說自己住鶯歌，當場戳破其謊言，全案依法移請偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園一名49歲呂姓男子今凌晨開車遭警方攔查急駛入巷，最後在無尾巷中遭攔下。記者周嘉茹／翻攝
呂男眼見警方盤查，從車內丟出不明物品，警方搜索發現2包安非他命，全案依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園 朋友 毒品

