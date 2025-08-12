謝宜容走新北地院公務通道 北律道歉

勞發署北分署前分署長謝宜容（圖）霸凌基層公務員案，引全台眾怒。圖／取自YouTube

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容因貪汙案前天到新北地方法院開庭，庭後卻由台北律師公會秘書以門禁卡打開公務通道，讓謝女和律師離去，引發批評。台北律師公會昨發聲明深表歉意，已展開內部調查機制，將依相關規定懲處；新北地院也嚴正譴責，並收回該秘書所屬門禁卡。

謝宜容前天開庭後「神祕」消失，法警、媒體遍尋不著，新北地院調查，發現是北律派駐的秘書持自己門禁卡替謝宜容及律師吳俊達、陳禮文、劉繼蔚打開公務通道，通往行政大樓，再由行政大樓一樓大門離開。

因行政大樓同樓層及樓上三樓皆有法官辦公室，任由外人進入，恐對法官人身安全及法院安全維護造成影響。新北地院前天被問及是否追究秘書責任，表示尊重北律決定。

北律昨發聲明指出，北律派駐新北地院會務人員，是接獲會員以承辦個案涉及人身安全顧慮為由請託，才會於會員開庭後協助經由行政通道離開法院，此舉是會務人員出於對會員安全關切，未慮及違反法院相關規定，實屬不當。

經初步調查，會務人員行為屬於個人判斷，未經充分思慮，也未經申請法院許可，北律已啟動內部調查機制，將依相關規定懲處。

新北地院表示，該秘書行為引發特權爭議、背後有高人指點質疑，也影響院方安全維護，嚴正譴責其行為並收回門禁卡。

北律聲明深表歉意，將持續強化內部管理與教育，杜絕類似情事發生。