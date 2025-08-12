快訊

婦人醫院內離奇消失8年 宣告死亡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

許姓婦人二○一七年在台大醫院雲林分院照顧生病丈夫，凌晨上廁所後離奇失蹤，人間蒸發八年，家人用盡方法找不到，向雲林地方法院聲請死亡宣告，法官審酌相關證據後宣告許婦死亡。許婦兒子已依習俗為母親辦「後事」，但「相信媽媽還在，這輩子絕對不會放棄找媽媽」，仍盼奇蹟出現。

許婦兒子說，當年父親中風，母親和妻子在醫院照顧父親，二○一七年十二月四日凌晨一時許，母親起身上廁所，但許久一直沒回來，四下尋找未果，趕緊通報醫院，家人和護理師找遍各樓層都不見母親蹤影，隨即報警。

他說，當時警方調閱醫院周邊監視器，醫院進出的人少，並未發現媽媽蹤影；多年來家人透過各種管道尋找，求神問卜，他曾利用下班騎機車數十公里找尋，也向民代、地方首長求助，去年底法院通知母親失蹤屆滿七年，得聲請死亡宣告，但法院宣告前他仍不放棄，還登報協尋。

法院裁定書指出，當年六十六歲許姓婦人患有失智症，在醫院失蹤後，院方透過監視器及遍查全院廁所都不見蹤影，也不見許婦回家或去其他親戚家，家人報警以失蹤人口通報各縣市警方協尋，尋找近八年無下文，兒子今年初向法院聲請死亡宣告。

法官審酌家屬提供許婦戶籍謄本、就醫與健保紀錄，確認所有協尋資料都無相關動向，足相信聲請人主張應屬真實，日前裁定許婦於二○二四年十二月四日死亡；家屬未上訴，全案確定。

斗六警分局指出，當時接獲報案馬上調閱監視器，但一直沒發現許婦蹤影，當年監視器覆蓋率沒現在那麼高，有可能從醫院死角離開，後來一直沒能找到許婦蹤跡。許婦如何離奇消失，至今仍是難解謎團。

