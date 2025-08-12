快訊

刑事局警官「88會館」吃4000元套餐沒報備 他遭記申誡打官司結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任刑事警察局偵查第一大隊偵查正黃立恒因出入88會館接受不當飲宴且沒有報備，被刑事局記申誡1次，黃不服，提行政訴訟，主張自己是受長官邀約而前往，且飲宴時間發生在88會館負責人郭哲敏犯罪之前，認為處分不合法，台北高等行政法院判決黃敗訴，可上訴。

黃立恒2018年10月23日受邀到88會館參加飲宴，相關餐敘費用是由與警察人員職務有利害關係的他人支付，黃卻未依規定簽報長官及知會政風機構，違反公務員廉政倫理規範等，刑事局依規定核予申誡一次懲處，黃不服提復審被駁回，再提行政訴訟救濟。

黃立恒提告主張，他是下班後被當時的長官洪松田邀約而參與飲宴，身為下屬不可能向長官詢問餐費是誰支付等細節，且與會人員都是單純的警職同仁及配偶，也沒有女子作陪，且長官也在場，他自然無須簽報長官或知會政風。

黃立恒指出，餐宴時間為2018年10月23日，而郭哲敏涉犯重大犯罪是在2022年以後，且郭是由縣市警察局移送，並非他的主要業務，他要如何知悉郭哲敏與88會館？另外，他也認為自飲宴時間來算，刑事局處分已經罹於3年懲處權時效。

刑事局指出，郭哲敏2018年早被檢警列為重點偵查對象，且當天黃立恒是由商人邱庭鋒邀約前往88會館，並非由洪松田邀約，另當天飲宴的中式套餐單價達3000元，黃有事後簽報長官、知會政風機構的義務。

北高行認為，2018年10月23日飲宴除黃立恒之外，另有時任刑事局大隊長洪松田及其他刑事局警官、眷屬等10餘人，郭哲敏並未出席，而飲宴內容是由晶華酒店餐廳提供外燴的中式套餐，15人份套餐加計小菜、運費、人力費、服務費，總價額6萬4664元，每人平均4311元，黃接受飲宴的市價已超過3000元，依規定已超過正常社交禮俗標準。

北高行指出，雖然沒有證據顯示黃立恒知悉88會館是郭哲敏經營的私人招待所，也沒有事證認定黃當時知悉郭哲敏違反銀行法，但飲宴地點在台北市信義區高級住宅內，飲宴內容每人3000元以上中式套餐，席間也有人員送餐，依黃長期擔任高階警官的經歷及智識能力，對於接受不明來源者的餽贈財物，怎會沒有疑慮？認定黃違反倫理規範的規定，刑事局處分沒有違誤。

刑事局。圖／聯合報系資料照片
刑事局。圖／聯合報系資料照片

警察 餐廳 廉政 套餐 社交 郭哲敏 公務員

