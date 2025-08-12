豐原一家五口命案租屋處喪宅垃圾服務清理 鄰居：看得出全家人節儉

豐原王姓一家五口命案疑遭詐騙暴力，李姓女團購主被檢方列為嫌疑人聲押禁見獲准，這家人租屋處連日被整理後，豐原清潔隊派車協助喪宅垃圾服務清理，暫時堆置門口的廢棄物中有使用已久的家具和電氣品，可看出這家人節儉個性。

一家五口上月22日舉行告別式，全家人生前疑遇詐騙暴力討債，7月2日晚上被發現全家人陳屍租屋處。

警方在告別式前一天，傳喚目前收押中李女的朱姓丈夫與二名女兒，搜索李女的團購倉庫，依涉詐欺與洗錢等罪將朱男與次女移送台中地檢署，大女兒身體不適未移送；檢方複訊後認為朱男與其次女的涉案證據不充足，手機等證物需再鑑識，將二人改列證人後請回。

台中市社會局和豐原區公所轉介後，豐原清潔隊上周起連續多次派車到這家人租屋處協助喪宅垃圾服務，清運走整理後堆放門口的廢棄物，由於數量多，清潔隊員分多日清運。