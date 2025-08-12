快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原一家五口命案租屋處喪宅垃圾服務清理 鄰居：看得出全家人節儉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原王姓一家五口命案疑遭詐騙暴力，李姓女團購主被檢方列為嫌疑人聲押禁見獲准，這家人租屋處連日被整理後，豐原清潔隊派車協助喪宅垃圾服務清理，暫時堆置門口的廢棄物中有使用已久的家具和電氣品，可看出這家人節儉個性。

一家五口上月22日舉行告別式，全家人生前疑遇詐騙暴力討債，7月2日晚上被發現全家人陳屍租屋處。

警方在告別式前一天，傳喚目前收押中李女的朱姓丈夫與二名女兒，搜索李女的團購倉庫，依涉詐欺與洗錢等罪將朱男與次女移送台中地檢署，大女兒身體不適未移送；檢方複訊後認為朱男與其次女的涉案證據不充足，手機等證物需再鑑識，將二人改列證人後請回。

台中市社會局和豐原區公所轉介後，豐原清潔隊上周起連續多次派車到這家人租屋處協助喪宅垃圾服務，清運走整理後堆放門口的廢棄物，由於數量多，清潔隊員分多日清運。

附近居民表示，租屋處門口現在已空無一物，日前堆置的物品中，有許多老舊家具和電氣品，看似使用已久，這家人應該很節儉，不隨意丟物品，因此家中堆置物品多。

豐原王姓一家五口命案，這家人租屋處連日被整理後，豐原清潔隊派車協助喪宅垃圾服務清理，暫時堆置門口的廢棄物中有使用已久的家具和電氣品。記者游振昇／攝影
豐原王姓一家五口命案，這家人租屋處連日被整理後，豐原清潔隊派車協助喪宅垃圾服務清理，暫時堆置門口的廢棄物中有使用已久的家具和電氣品。記者游振昇／攝影

家人 豐原 廢棄物

延伸閱讀

台南加速清運風災後廢石綿瓦 已清1273公噸

3屍？3男「躺平」馬路失知覺…路人以為命案報警 警揭真相超傻眼

大咖站台！江啟臣豐原團結造勢晚會 韓國瑜、胡志強現身強力助講

中八江啟臣今晚豐原團結造勢晚會 韓國瑜與胡志強助講反罷

相關新聞

豐原一家五口命案租屋處喪宅垃圾服務清理 鄰居：看得出全家人節儉

豐原王姓一家五口命案疑遭詐騙暴力，李姓女團購主被檢方列為嫌疑人聲押禁見獲准，這家人租屋處連日被整理後，豐原清潔隊派車協助...

台東警局霹靂小組新購戰術頭盔 戰力升級更安全

應治安事故及反恐等重大事件任務需要，台東縣警察局保安大隊霹靂小組（SWAT）購置全新戰術頭盔，充實裝備，提升戰力，強化執...

新北男嬰顱內出血送醫 警帶回家長、保母調查

新北市新莊區一名8個月大男嬰昨上午被保母送往輔大醫院急診室，院方檢傷及斷層掃描，發現男嬰有顱內出血狀況陷入昏迷，緊急將男...

獨／高雄男情緒失控...持棍追打父親、鄰居 警消壓制雙方大混戰

高雄美濃區張姓男子今天下午在家中與父親起衝突，張男頭戴安全帽、手拿棍棒追打父親，附近鄰居聽聞聲響出門圍觀也被張男毆傷，警...

新莊男嬰疑遭虐待...「顱內出血昏迷」急開刀 警帶回保母、父母釐清案情

新北市新莊區1名8個月大男嬰今天上午被保母送往輔大醫院急診室，院方經檢傷及斷層掃描發現男嬰有顱內出血狀況陷入昏迷，緊急將...

新莊8月大男嬰「頭部重創」搶救中 社會局：已報請地檢署介入

新北新莊區上午傳出一起疑似兒虐事件。據了解，一名8個月大的男嬰「頭部重創」，被保母送往輔大醫院就醫。輔醫證實有一名孩童送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。