聽新聞
0:00 / 0:00
豐原一家五口命案租屋處喪宅垃圾服務清理 鄰居：看得出全家人節儉
豐原王姓一家五口命案疑遭詐騙暴力，李姓女團購主被檢方列為嫌疑人聲押禁見獲准，這家人租屋處連日被整理後，豐原清潔隊派車協助喪宅垃圾服務清理，暫時堆置門口的廢棄物中有使用已久的家具和電氣品，可看出這家人節儉個性。
一家五口上月22日舉行告別式，全家人生前疑遇詐騙暴力討債，7月2日晚上被發現全家人陳屍租屋處。
警方在告別式前一天，傳喚目前收押中李女的朱姓丈夫與二名女兒，搜索李女的團購倉庫，依涉詐欺與洗錢等罪將朱男與次女移送台中地檢署，大女兒身體不適未移送；檢方複訊後認為朱男與其次女的涉案證據不充足，手機等證物需再鑑識，將二人改列證人後請回。
台中市社會局和豐原區公所轉介後，豐原清潔隊上周起連續多次派車到這家人租屋處協助喪宅垃圾服務，清運走整理後堆放門口的廢棄物，由於數量多，清潔隊員分多日清運。
附近居民表示，租屋處門口現在已空無一物，日前堆置的物品中，有許多老舊家具和電氣品，看似使用已久，這家人應該很節儉，不隨意丟物品，因此家中堆置物品多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言