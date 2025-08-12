快訊

台東警局霹靂小組新購戰術頭盔 戰力升級更安全

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

應治安事故及反恐等重大事件任務需要，台東縣警察局保安大隊霹靂小組（SWAT）購置全新戰術頭盔，充實裝備，提升戰力，強化執勤安全。 小組隊員說，「新頭盔輕量材質戴起來舒適許多，更安全」。

縣警局表示，過去戰術頭盔已老舊不符任務所需，編列經費完成戰術頭盔採購作業，全面汰換既有老舊裝備；新型戰術頭盔具備高強度防護性能及模組化配件設計，可搭配夜視鏡、通訊系統等多元裝備，符合現代化警用勤務需求。

戰術頭盔為FAST標準款，凱夫拉材質，具備NIJ0106.01IIIA抗彈等級，採用輕量化材質製造，不僅提升防護力，更兼顧佩戴舒適性，讓執勤人員在長時間任務中依然保持最佳作戰狀態，有效提升任務執行效率與整體安全。

保安大隊霹靂小組成員經嚴格訓練，近期支援該局刑警大隊、台東分局執行肅槍、緝毒及打詐專案，為保障員警執勤安全的重要一環，警局強調未來將視勤務需求，逐步強化專業警力裝備配置。

新型戰術頭盔具備高強度防護性能及模組化配件設計，可搭配夜視鏡、通訊系統等多元裝備，符合現代化警用勤務需求。 圖／台東縣警察局提供
台東縣警察局保安大隊霹靂小組（SWAT）購置全新戰術頭盔，充實裝備，提升戰力，強化執勤安全。 圖／台東縣警察局提供
