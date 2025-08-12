涉吞逾億善款 身障關懷協會理事長夫婦及胞妹被訴

蕭姓男子成立中華民國身障關懷協會，與陳姓妻子先後擔任協會理事長，涉嫌侵吞善款，蕭男妹妹也涉入；檢調查出協會六年內勸募二億五千餘萬元，僅一千萬餘元用於營運及公益，士林地檢署依詐欺取財等十罪嫌起訴三人。

起訴指出，蕭男二○一一年向內政部申准設立該協會，標榜以提升身障者生活品質及減輕照護者負擔等公益服務為宗旨，蕭男是協會首屆理事長，二○二一年因涉詐欺案未到案執行遭通緝，改由陳姓妻子接任理事長，蕭男則化名「黃嘉全」擔任協會助理，胞妹蕭女也掛名常務理事，利用自身擔任模特兒的知名度參與勸募。

二○一九年起，蕭男、陳女委託行銷公司協助電話勸募、架設網站募款，至今年四月共募得善款二億五千萬餘元，三人購買名表、汽車、房產、支付個人消費等，侵占揮霍一億一千萬餘元，支付行銷公司一億三千七百萬餘元，僅一千餘萬元用於協會營運及公益項目，勸募必要支出比例遠超公益勸募規定。

因公益團體捐贈收支報告須向主管機關備查，蕭男利用從事直銷事業時掌握的客戶名單資料，過濾出高社經地位者，冒名虛列為協會理監事，並偽造名冊向內政部申報；期間他遭通緝，將房產登記妹妹名下規避查緝，另替妹妹製造假薪資金流，由妹妹以「年收百萬的協會工程師」身分向銀行詐貸五千餘萬元，用來支付蕭男債務。

檢方認定，三人分別涉違反個資法、洗錢防制法、偽造文書、詐欺取財、公益侵占、背信、藏匿人犯等罪，偵結起訴；檢方另向法院聲請沒收犯罪所得包含名表一支、汽車七輛、房產二筆、現金一百萬元，其中四輛汽車已由行政執行署拍得二百萬餘元。