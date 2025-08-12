快訊

謝宜容涉貪認罪求緩刑 庭後走公務通道離場

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪，昨開庭後從公務通道離開引發爭議；其他被告習翌設計林峯白、林峯立兄弟（左二起著白上衣者）等自法院大門離去。記者蔣永佑／攝影
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉嫌護航業者得標及侵占公家高價禮盒，被依貪汙圖利等罪起訴。新北地方法院昨二度開庭，謝宜容等七名被告仍全部認罪，力拚減刑和緩刑，謝並當庭哽咽道歉，但檢方認為她未遵法令，以致上行下效，不應宣告緩刑。

謝宜容開庭後未從法院一樓離開，「憑空消失」，新北地院查出，台北律師公會駐點秘書開啟公務通道助她離去，是否追究相關責任，尊重台北律師公會決定。

昨開庭時謝宜容律師表示，謝女只是做事求好、求快、求績效，想讓北分署煥然一新，縱使作風強勢仍是兢兢業業，沒有圖利自己，可以說不諳法令、不熟人情，但沒有私心，一切都是為了國家好。

謝宜容兩度開庭均落淚，她昨發言時哽咽表示自己因此案「人生按下暫停鍵」，羈押期間內心煎熬，深覺對不起國家對她的栽培，也浪費社會和司法資源，更對不起家人，感謝檢察官讓她認錯、悔改，也懇求法官對涉案同仁從輕量刑。

北分署秘書室主任劉麗利及股長簡德和，被控將標案內容、需求外洩給習翌設計林峯白、林峯立兄弟，二人昨當庭指出，標案所有評委對於謝女很喜歡林家兄弟設計，及習翌提出設計完全命中謝女喜好都心知肚明，在謝女強勢、高壓、威嚇領導作風下，所有人不得不從。

審判長就量刑詢問檢方意見時，公訴檢察官表示，謝女身為主官未遵守法令，以致上行下效，應予以非難，認為不應宣告緩刑。合議庭諭知全案九月十八日上午宣判。

貪汙 律師 謝宜容 勞動部

