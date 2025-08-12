聽新聞
0:00 / 0:00
「創意私房」翻版！5F自拍網涉放兒少性影像 押3人
號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，涉非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版，橋頭地檢署指揮高雄市警方搜索，拘提李姓負責人、吳姓主管、賴姓廣告商等，依違反兒少性剝削條例聲押三人獲准，並強制關閉該網站。
「5F自拍」在老司機圈內頗為知名，號稱擁有萬部免費素人自拍及成人影片，因多部影片涉及偷拍甚至有未成年影像上傳，被衛福部保護司性影像處理中心多次通知下架，但該網站仍持續上傳非法影像。
橋頭地檢署接獲舉報，由一名主任檢察官率五名檢察官偵辦，本月五日指揮高雄市警局搜索，到「5F自拍」公司登記現址查獲現金八十五萬餘元，另查扣虛擬貨幣ＵＳＤＴ四萬餘顆及帳戶五五○萬餘元，並拘提網站負責人李姓男子及公司主管吳男、廣告商賴男等多人。
檢警查出，李男等人利用網路爬蟲程式，在網路上大量下載偷拍影片，重製後再上傳到「5F自拍」網站，並招攬廣告商投放色情廣告、博弈廣告、刊登自己公司「情趣夢天堂」相關廣告營利，標榜「外流」、「學生妹」吸引會員點閱。
該網站每日使用者逾五萬人，每月瀏覽者達一三○多萬；衛福部性影像處理中心接到三百多件申訴，八十多件與未成年有關。
檢方認為，該網站經衛福部通知下架後，仍持續上傳，部分影中人疑為未成年，複訊後認定李男三人有勾串共犯或證人、滅證之虞，依違反兒少性剝削條例、妨害性隱私影像、妨害風化等罪，向法院聲押禁見獲准。
檢警搜索後，台北市政府立即要求網站下架，避免非法影片外流，至於影像中被害人及李男等人不法獲利，檢警進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言