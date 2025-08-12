新北男嬰顱內出血送醫 警帶回家長、保母調查

新北市新莊區一名8個月大男嬰昨上午被保母送往輔大醫院急診室，院方檢傷及斷層掃描，發現男嬰有顱內出血狀況陷入昏迷，緊急將男嬰送進開刀房搶救。院方通報家防中心，警方將保母及男嬰父母帶回警局，進一步釐清事發原因。

據了解，這名男嬰與父母住泰山區，1個多月前託付給新莊區一名50多歲保母照顧。昨上午11時許，保母發現男嬰喝奶量變少，且有嘔吐狀況，立即通報119，由救護車將男嬰送往輔大醫院就醫。

院方檢傷及斷層掃描後，發現男嬰顱內出血陷入昏迷，疑有遭虐，立即將男嬰送至加護病房，昨下午見男嬰狀況危急緊急開刀。院方依規定通報家防中心，新北市社會局獲報後通報婦幼隊，報請地檢署啟動司法介入偵辦。

據悉男嬰身上無明顯外傷，警方有至保母家蒐證，要釐清確切案發原因。

新北市社會局說，居家托育服務中心接獲保母通報，事發原因尚待釐清，因幼童有嚴重傷勢，已由家防中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法介入。

