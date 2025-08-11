快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

獨／高雄男情緒失控...持棍追打父親、鄰居 警消壓制雙方大混戰

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄美濃區張姓男子今天下午在家中與父親起衝突，張男頭戴安全帽、手拿棍棒追打父親，附近鄰居聽聞聲響出門圍觀也被張男毆傷，警消到場後出動防暴盾制止，但仍難敵張男，連救護車上救護人員都加入圍堵，最後才成功壓制張男，將他強制就醫，張父、鄰居就醫檢傷後無礙。

根據讀者提供本報的畫面，今下午警消抵達張男住處後，與身材魁梧的張男發生衝突，張男身穿短褲、短袖上衣，手持棍棒、頭戴安全帽逼近員警。

警方持防暴盾、長棍與張男保持距離，但他身材魁梧，雙方陷入膠著，因擔心張男失控，連救護車救護人員都加入圍堵，持一旁的鋁梯頂住張男，雙方在街頭戰成一片。

過程中疑似有員警持辣椒水噴灑，但現場太過混亂，不慎噴到友軍，所幸經在場警消合力出擊，才成功壓制情緒失控的張男，並將他強制送醫，至於張父、鄰居受輕傷，就醫檢傷後無礙，警方已依規定製作筆錄，後續待張男穩定後再另行偵辦。

張姓男子失控毆傷父親、鄰居，警消動員人力壓制，現場一片混亂。記者張議晨／翻攝
張姓男子失控毆傷父親、鄰居，警消動員人力壓制，現場一片混亂。記者張議晨／翻攝
張姓男子失控毆傷父親、鄰居，警消動員人力壓制，現場一片混亂。記者張議晨／翻攝
張姓男子失控毆傷父親、鄰居，警消動員人力壓制，現場一片混亂。記者張議晨／翻攝

